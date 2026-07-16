Ag-Cu-Könner startet durch…: Goldtreffer, Kupferpotenzial und neue Studie: Dieser Explorer nimmt jetzt Fahrt auf!

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Nach seiner Umbenennung in Axo Metals setzt das Unternehmen seine operative und strategische Transformation zum Entwickler zweier fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte weiter gezielt fort.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Metals Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Axo Metals Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 16. Juli 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wie wertvoll der Zugriff auf große Kupferressourcen sein kann, zeigt die jüngst gemeldete Einigung zwischen Rio Tinto und der Regierung der Mongolei zum gemeinsam gehaltenen Kupfer-Gold-Projekt "Oyu Tolgoi'. Rio Tinto hält 66%, die Mongolei über "Erdenes Oyu Tolgoi' 34% der Projektgesellschaft.

Rio Tinto und die mongolische Regierung vereinbarten, den Zinssatz auf die bestehenden Gesellschafterdarlehen anzupassen. Bereits im Mai war zudem grundsätzlich vereinbart worden, die Managementgebühren für das Projekt um 50% zu senken. Medienberichten zufolge entspricht die Zinsanpassung einer Reduzierung um rund 2,5 Prozentpunkte1.

Die Einigung fällt in eine Phase hoher Kupferpreise und verdeutlicht den wirtschaftlichen Stellenwert großer, langfristiger Kupferprojekte. Die konkreten Motive und künftigen wirtschaftlichen Effekte für die einzelnen Parteien lassen sich daraus allein jedoch nicht abschließend ableiten.

Die Vereinbarung unterstreicht die langfristige Bedeutung von "Oyu Tolgoi'. Rio Tinto erwartet für die Jahre 2028 bis 2036 auf 100%-Basis eine durchschnittliche Produktion von rund 500.000 Tonnen rückgewinnbarem Kupfer pro Jahr.

Viele langfristige Szenarien rechnen mit weiter steigendem Kupferbedarf. Eine Studie von Lawrence M. Cathles und Adam C. Simon kommt zu dem Ergebnis, dass für eine vollständige Elektrifizierung des weltweiten Fahrzeugbestands bis 2050 rund 55% mehr neue Kupferminen in Produktion gebracht werden müssten als im Basisszenario ohnehin erforderlich wären2.

Je nach Fahrzeugtyp, Batteriegröße und Berechnungsmethode enthält ein batterieelektrisches Fahrzeug etwa zwei- bis viermal so viel Kupfer wie ein vergleichbarer Verbrenner. Zusätzlicher Bedarf für Stromnetze und Ladeinfrastruktur ist dabei gesondert zu berücksichtigen.

Quelle: Eigene Darstellung

Die Autoren leiten daraus ab, dass deutlich höhere Kupferpreise sowie schnellere und verlässlichere Genehmigungsverfahren erforderlich sein könnten, um ausreichende Investitionsanreize für neue Minen zu schaffen. Diese modellabhängige Schlussfolgerung ist keine gesicherte Kupferpreisprognose.

Der Goldmarkt folgt anderen Dynamiken. Der weitere Inflations- und Zinspfad bleibt unsicher: Steigende Realzinsen und ein fester US-Dollar können Gold belasten, während Zentralbankkäufe, geopolitische Risiken und die Nachfrage nach Portfolioabsicherung unterstützend wirken können. Bei Gold-ETFs verzeichnete der World Gold Council im Juni 2026 Abflüsse von 8,9 Mrd. USD. Im gesamten ersten Halbjahr blieben die Mittelzuflüsse mit rund 8 Mrd. USD dennoch positiv.

Gleichzeitig erreichte die durchschnittliche tägliche Handelsliquidität am globalen Goldmarkt im ersten Halbjahr 2026 mit 488 Mrd. USD den höchsten Halbjahreswert der seit 2019 verfügbaren Datenreihe.

Quelle: World Gold Council, Datenstand: 30. Juni 2026

Zudem stiegen die Netto-Long-Positionen an der COMEX im Monatsvergleich um 16% auf 538 Tonnen, obwohl der Goldpreis im Juni schwächer tendierte. Dies deutet auf eine wieder stärkere Positionierung größerer Marktteilnehmer hin, ist für sich genommen jedoch kein verlässlicher Indikator für die weitere Goldpreisentwicklung.

Dieses Marktumfeld bildet den makroökonomischen Hintergrund für Axo Metals (WKN: A42784) und sein diversifiziertes Gold- und Kupferportfolio.

Bohrergebnisse bestätigen Mineralisierung bei "Sapuchi'!

Ende Januar 2026 schloss Axo Metals (WKN: A42784), damals noch unter dem Namen Axo Copper, den Erwerb von Sapuchi Minera von Osisko Development ab. Damit ging das fortgeschrittene Goldprojekt "San Antonio' im mexikanischen Bundesstaat Sonora in das Portfolio von Axo über.

Bei Transaktionsabschluss erhielt Osisko Development 15.325.841 Axo-Aktien, entsprechend 9,99% der damals ausstehenden Aktien auf unverwässerter Basis. Zusätzlich sind erfolgsabhängige Zahlungen vorgesehen: 2 Mio. USD in bar oder Axo-Aktien bei Einreichung einer NI-43-101-konformen Machbarkeitsstudie sowie weitere 2 Mio. USD in bar beim ersten Goldguss. Hinzu kommen 70% bestimmter mexikanischer Umsatzsteuererstattungen. Die Struktur verteilt einen Teil der Gegenleistung auf künftige Projektmeilensteine, sind aber keine Garantie für deren Erreichen.

Quelle: Axo Metals

Von "San Antonio' meldete Axo Metals (WKN: A42784) die ersten Analyseergebnisse aus 21 Bohrlöchern mit insgesamt rund 3.000 m. Der Schwerpunkt lag auf der Lagerstätte "Sapuchi' und ihrem Umfeld. Nach Unternehmensangaben wird "Sapuchi' wegen seiner oberflächennahen Oxidressourcen und der günstigen Topografie als möglicher Ausgangspunkt eines späteren Tagebaus geprüft. Die Oxidressource umfasst 53.000 Unzen Gold mit 0,85 g/t in der Kategorie "angezeigt' und 75.000 Unzen Gold mit 0,74 g/t in der Kategorie "abgeleitet'. Zu beachten dabei ist, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit noch nicht nachgewiesen ist.

Quelle: Axo Metals

Bohrloch SOSAP-26-020 lieferte 23,6 m mit 2,13 g/t Gold direkt ab der Oberfläche. Zusätzlich wurden in demselben Bohrloch 7,5 m mit 1,45 g/t Gold ab 35 m Bohrlochtiefe sowie 3,8 m mit 1,24 g/t Gold ab 64 m Bohrlochtiefe gemeldet. Bohrloch SOSAP-26-021 ergab 27,1 m mit 1,31 g/t Gold ab 29 m Bohrlochtiefe. Bohrloch SOSAP-26-018 durchschnitt 26,8 m mit 1,33 g/t Gold ab 82 m Bohrlochtiefe.

Quelle: Axo Metals

Weitere mineralisierte Abschnitte lieferten SOSAP-26-015 mit 0,61 g/t Gold über 18,4 m ab 36 m Bohrlochtiefe und SOSAP-26-013 mit 0,43 g/t Gold über 27,9 m ab 31 m Bohrlochtiefe, einschließlich 0,82 g/t Gold über 7,1 m.

Quelle: Axo Metals

Beide Abschnitte lagen oberhalb des für die Ressource angesetzten "Cut-off'-Gehalts und befinden sich zugleich in einem Bereich der geplanten Startergrube, der im Blockmodell der Mineralressourcenschätzung von 2021 noch als Abraum modelliert worden war. Der Abschnitt in SOSAP-26-013 lag rund 100 m nördlich des nächstgelegenen modellierten Erzbereichs der Ressource von 2021.

Die Ergebnisse unterstützen die Ziele des bei "Sapuchi' geplanten 25.000 m-Bohrprogramms. Axo will die Datenbasis und Zuverlässigkeit der Ressource verbessern, Lücken innerhalb des bisher als Abraum ausgewiesenen Blockmodells untersuchen und die Randbereiche der Lagerstätte testen.

Weitere Ergebnisse von "El Tigre'!

Parallel zu "Sapuchi' treibt Axo Metals (WKN: A42784) die Exploration des zweiten hochpriorisierten San-Antonio-Ziels "El Tigre' voran. Das Zielgebiet erstreckt sich über etwa 1.500 m Länge und 500 m Breite und liegt außerhalb der Ressourcengrenze von 2021. Frühere Oberflächenarbeiten hatten dort mehrere mineralisierte Proben geliefert.

Seit der Übernahme von "San Antonio' führte das Unternehmen eine detaillierte strukturelle Kartierung und anschließend Schlitzprobenahmen durch. Für die Zielgenerierung konnten ausgewählte Stich- und Schlitzproben in einem projektnahen Labor analysiert werden, das aus der früheren Betriebsphase von "San Antonio' stammt. Bohrkernproben werden dagegen weiterhin an ein unabhängiges externes Labor gesendet. Die jüngsten Schürfgraben- und Schlitzproben lieferten mehrere mineralisierte Abschnitte.

Quelle: Axo Metals

Im Einzelnen ergab Probe SOTRH-154 1,11 g/t Gold über 68,6 m, einschließlich 4,00 g/t Gold über 12,2 m. SOTRH-153 lieferte 0,82 g/t Gold über 46,8 m, einschließlich 5,76 g/t Gold über 4,9 m. Für SOTRH-151 wurden 6,24 g/t Gold über 5,4 m gemeldet.

Quelle: Axo Metals

Axo Metals (WKN: A42784) plant den zeitnahen Beginn der Bohrungen bei "El Tigre'. Für die Ressourcenerweiterung bei "San Antonio' sind zunächst 5.000 Bohrmeter vorgesehen; das Programm kann abhängig von den Ergebnissen erweitert werden. Zum 31. März 2026 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 36,6 Mio. CAD. Im Februar 2026 hatte Axo zudem eine aufgestockte "Bought-Deal'-Finanzierung mit Bruttoerlösen von 40,25 Mio. CAD abgeschlossen. Die vorhandene Liquidität unterstützt die laufenden Programme, schließt einen späteren Finanzierungsbedarf oder eine Verwässerung bestehender Aktionäre jedoch nicht aus.

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie in Arbeit!

Axo Metals (WKN: A42784) hat P&E Mining Consultants mit einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("Preliminary Economic Assessment', "PEA') für "San Antonio' beauftragt. Die Arbeiten sind nach Unternehmensangaben bereits angelaufen. P&E soll zugleich eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung erstellen. Nach Unternehmensangaben wird hierfür dieselbe Bohrdatenbank verwendet, die der grubenbegrenzten Ressourcenschätzung von 2021 zugrunde lag. Die damalige Goldpreisannahme von 1.750,- USD je Unze soll aktualisiert werden. Ein höherer angenommener Goldpreis kann die wirtschaftlich begrenzte Ressourcenkontur verändern, erhöht den Projektwert aber nicht automatisch. Entscheidend bleiben unter anderem Gehalte, Abraumverhältnis, metallurgische Ausbeuten, Investitions- und Betriebskosten, Steuern, Genehmigungen und Finanzierung. Der Abschluss der "PEA' wird für Ende des dritten Quartals 2026 erwartet.

Fazit:

Die Umbenennung von Axo Copper in Axo Metals (WKN: A42784) bildet das breitere Metallprofil des Unternehmens sachgerechter ab. Axo verbindet die noch frühe, hochgradige Kupferexploration bei "La Huerta' mit dem fortgeschrittenen Goldprojekt "San Antonio'. Daraus ergeben sich mehrere mögliche Entwicklungswege, die noch weitere technische, wirtschaftliche und genehmigungsrechtliche Arbeiten erfordern.

Für "San Antonio' stehen insbesondere weitere Bohrergebnisse, die aktualisierte Ressourcenschätzung und die "PEA' im Mittelpunkt. Positive Resultate könnten die geologische und wirtschaftliche Datenbasis verbessern.

Neben "San Antonio' besitzt auch "La Huerta' nach Unternehmensangaben zusätzliches Explorations- und Erweiterungspotenzial. Deshalb ist eine Neubewertung der Aktie möglich, wenngleich nicht garantiert.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Chancen und Risiken

Chancen: weitere positive Bohrergebnisse; mögliche Erweiterung oder Höherstufung von Mineralressourcen; wirtschaftliche Kennzahlen aus der angekündigten "PEA' vorhandene Standortinfrastruktur; ein unterstützendes Gold- und Kupferpreisumfeld. Risiken: Explorations- und Ressourcenschätzungsrisiken; bislang fehlender Nachweis einer wirtschaftlichen Abbaubarkeit; vorläufiger Charakter der "PEA' metallurgische, technische, Genehmigungs-, Umwelt-, Wasser-, Land- und Gemeinderisiken in Mexiko; zusätzlicher Finanzierungsbedarf und Verwässerung; Bau-, Kosten- und Zeitplanrisiken; Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen; geringe Liquidität und hohe Volatilität einer Small-Cap-Aktie bis hin zum Totalverlust.

Technischer Hinweis: Die genannten Bohrabschnitte sind Bohrlochlängen; die wahren Mächtigkeiten wurden nicht für sämtliche Abschnitte bestimmt. Die technischen Angaben beruhen auf der Axo-Metals-Pressemitteilung vom 26. Mai 2026. Die dort veröffentlichten technischen Informationen wurden von Charles Spath, P.Geo., einer Qualified Person im Sinne von NI 43-101, geprüft beziehungsweise genehmigt. JS Research GmbH hat die technischen Daten nicht unabhängig verifiziert.

Hinweise: Oberflächen-, Stich- und Schlitzproben sind selektiver Natur und müssen nicht repräsentativ für die zugrunde liegende Mineralisierung sein. Die Ergebnisse ersetzen keine Bohrungen und erlauben für sich allein keine Aussage über eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte.

Eine "PEA' ist eine frühe und vorläufige wirtschaftliche Analyse. Sie ist weder eine Vormachbarkeits- noch eine Machbarkeitsstudie und kann auch abgeleitete Mineralressourcen einbeziehen. Daher besteht keine Gewissheit, dass die darin dargestellte Wirtschaftlichkeit tatsächlich erreicht wird.

Quellen und Datenstand

1Rio Tinto, "Rio Tinto and Government of Mongolia agree to adjust Oyu Tolgoi shareholder loan interest rate", 30.06.2026: https://www.riotinto.com/en/news/releases/2026/rio-tinto-and-government-of-mongolia-agree-to-adjust-oyu-tolgoi-shareholder-loan-interest-rate; ergänzend Financial Times, 30.06.2026: https://www.ft.com/content/e976c76a-05ff-4fc4-99f1-2c204553516d

2International Energy Forum, Lawrence M. Cathles und Adam C. Simon, "Copper Mining and Vehicle Electrification": https://www.ief.org/reports/copper-mining-and-vehicle-electrification; weitere Marktdaten: London Metal Exchange, https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices; World Gold Council, "Gold ETF Flows: June 2026", veröffentlicht am 08.07.2026: https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdings-and-flows

Unternehmens- und Projektdaten: Axo Metals Corp., Pressemitteilung vom 26.05.2026 und MD&A zum 31.03.2026, https://axometals.com/news/ sowie https://axometals.com/investors/financials/; Osisko Development Corp., Jahresergebnisse 2025 und Angaben zum Abschluss des San-Antonio-Verkaufs, https://osiskodev.com/news/news-releases/. Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild. Redaktions- und Abrufstand der Onlinequellen: 15.07.2026.

Methodik und technische Hinweise

Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, MD&A-Unterlagen, technische Berichte nach NI 43-101 sowie die genannten Marktquellen. Es wurde kein eigenes Kursziel, kein Discounted-Cashflow-Modell und keine unabhängige technische Prüfung erstellt. Tatsachenangaben werden von redaktionellen Einordnungen getrennt; zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen des Unternehmens oder der zitierten Quellen und sind mit Unsicherheiten behaftet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit.

Werbliche Beziehung, Interessenkonflikte und Erstellung

Dieser Beitrag ist bezahlte Werbung und eine Investor-Relations-Mitteilung, die im Auftrag von Axo Metals Corp. verbreitet wird. Axo Metals Corp. unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit SRC swiss resource capital AG. JS Research GmbH erhält von SRC eine erfolgsunabhängige Vergütung für Erstellung und Verbreitung. Zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung halten Jörg Schulte und JS Research GmbH nach eigener Erklärung keine Aktien sowie keine Long- oder Short-Positionen in Axo Metals Corp.; eine Netto-Position von mindestens 0,5% besteht nicht. Market-Making- oder Investment-Banking-Beziehungen bestehen nach eigener Erklärung nicht. Eine Beteiligung von Axo Metals Corp. von mindestens 5% an JS Research GmbH oder SRC besteht nicht.

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