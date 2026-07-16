Lange Zeit wurde die Energiewende nach dem Motto betrachtet, fossile Energieträger raus, Wind und Solarenergie rein. Doch die Realität erweist sich als deutlich komplexer. Während der Strombedarf durch Rechenzentren künstliche Intelligenz und Elektrifizierung explodiert, wird Gas weltweit zunehmend als unverzichtbare Brücke betrachtet. Gleichzeitig wächst der politische und wirtschaftliche Druck die klimaschädlichen Methan-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette drastisch zu reduzieren. Hier positioniert sich Zefiro mit der Stilllegung alter Öl- und Gasquellen in den USA, deren Methanemissionen erhebliche Umwelt- und Klimabelastungen verursachen und adressiert damit einen Milliardenmarkt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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