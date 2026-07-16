© Foto: KI-generiert mit DALL-EDas ständige Auf und Ab bei KI-Aktien zehrt an den Nerven. Diese drei Dividenden-Könige schlagen 2026 den S&P 500 - und liefern Anlegern zusätzlich ein stetig wachsendes passives Einkommen. KI-Aktien versprechen hohe Gewinne. Sie verlangen Anlegern derzeit aber starke Nerven ab. Auf heftige Kursanstiege folgen immer wieder schmerzhafte Rücksetzer. Wer sich nach mehr Ruhe im Depot sehnt, findet sie möglicherweise bei Unternehmen, die seit Jahrzehnten Verlässlichkeit beweisen. Als Dividendenkönige gelten Aktiengesellschaften, die ihre Ausschüttung seit mindestens 50 Jahren in Folge erhöht haben. Dafür braucht es ein belastbares Geschäftsmodell, stabile Cashflows und ein Management, das seine …
Enthaltene Werte: US87612E1064,US02209S1033,US8545021011Den vollständigen Artikel lesen
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