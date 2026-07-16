Der DAX wird im Gegensatz zu allen anderen wichtigen Leitindizes inklusive der Dividenden berechnet, und zwar als DAX Performance Index. Für Vergleiche nutzen Profis deshalb schon lange den DAX Kursindex, der die Entwicklung ohne die Ausschüttungen darstellt. Die Unterschiede sind gravierend. So kommt der beliebte Leitindex mit Dividenden auf eine Performance von durchschnittlich über 7,5 % in den vergangenen 20 Jahren. Schaut man nur auf den Kursindex, läge das Plus im Mittel bei lediglich 4,5 %. Deshalb sollten Dividendenstrategien Teil eines jeden guten Portfolios sein. Aktuell bietet die äußerst volatile Phase an den Aktienmärkten die Chance, günstig Werte mit hohen Dividendenrenditen abzugreifen. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Mercedes, RE Royalties und Enbridge.Den vollständigen Artikel lesen ...
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