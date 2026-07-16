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zukunftsbilanzen.de
16.07.2026 06:46 Uhr
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Drei Aktien unter Hochspannung: Pfisterer, Meta Platforms, American Atomics und der Stromhunger der KI

Ohne Strom keine künstliche Intelligenz - so simpel diese Gleichung klingt, so gewaltig sind ihre Folgen für Netze, Kraftwerke und Rohstoffe. Damit Rechenzentren rund um die Uhr laufen, braucht es mehr als nur Chips: Es braucht Leitungen, die den Strom überhaupt erst dorthin bringen, Konzerne, die bereit sind, dafür sogar Atomkraftwerke zu bestellen, und einen Brennstoff, der knapp zu werden droht. Pfisterer, Meta Platforms und American Atomics zeigen, wie unterschiedlich sich dieser Boom an der Börse spielen lässt - vom soliden deutschen Nebenwert über den günstig bewerteten US-Tech-Riesen bis zum unentdeckten Uran-Explorer aus Kanada.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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