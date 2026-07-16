© Foto: Urbanandsport - NurPhotoStarke Quartalszahlen und eine angehobene Prognose reichen nicht. Explodierende Treibstoffkosten werden zum Belastungsfaktor für United Airlines.United Airlines hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und zugleich den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. An der Börse sorgte das dennoch nicht für Begeisterung. Stattdessen konzentrierten sich Investoren darauf, dass der Konzern auf Basis der aktuellen Ölpreise mit zusätzlichen Treibstoffkosten von fast 6 Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr rechnet. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel 2,4 Prozent und notiert damit bei 118,10 US-Dollar, nachdem sie die reguläre Sitzung mit einem Plus von 0,5 Prozent beendet …
Enthaltene Werte: US9100471096Den vollständigen Artikel lesen
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