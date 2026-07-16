Fairchild Gold: Nach kurzer Konsolidierung wieder zurück im mehrjährigen Aufwärtstrend

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Fairchild Gold bestätigt den langfristigen Aufwärtstrend. Positive Kapitalzuflüsse und ein drehender Money Flow Index sprechen für eine verbesserte technische Ausgangslage

Der Fünfjahreschart des kanadischen Gold- und Kupferexplorers Fairchild Gold (WKN A3D1D5 / TSXV: FAIR) zeigt seit Anfang 2024 einen intakten Aufwärtstrend entlang der grünen Trendlinie. Auf der Oberseite begrenzten zwei rote Widerstandslinien die Kursentwicklung, bis sie in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres nachhaltig überwunden wurden.

Zu Beginn des laufenden Jahres gelang der Aktie erstmals seit 2023 der Sprung über die Marke von 0,10 CAD. Die anschließende kräftige Konsolidierung führte den Kurs zurück an die grüne Trendlinie, die kurzfristig sogar unterschritten wurde. Die jüngste Erholung hat den Kurs jedoch klar über diese wichtige Unterstützung zurückgeführt. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt damit intakt.

Im Zuge der Konsolidierung hat sich auch die 200-Tage-Linie abgeflacht. Nachdem sie seit 2025 kontinuierlich gestiegen war, verläuft sie derzeit weitgehend seitwärts und signalisiert damit eine neutrale technische Ausgangslage.

Bei den Indikatoren verbessert sich das Bild ebenfalls. Der Trendbestätiger hat wieder nach oben gedreht, auch wenn ihm noch ein kleiner Schritt fehlt, um den positiven Bereich oberhalb der 100-Punkte-Marke zurückzuerobern.

Der Chaikin Money Flow signalisiert inzwischen erneut Kapitalzuflüsse. Der Indikator befindet sich wieder im positiven Bereich und erreicht aktuell den höchsten Stand seit Herbst 2024 - ein Hinweis auf zunehmendes Kaufinteresse.

Auch der Money Flow Index (MFI), der als umsatzgewichteter RSI gilt, hat im Bereich seiner Fünfjahrestiefs nach oben gedreht. Mit einem Wert von rund 30 bewegt er sich an der Schwelle zum überverkauften Bereich. Aus technischer Sicht spricht dies dafür, dass das Abwärtspotenzial inzwischen deutlich begrenzt sein dürfte.

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