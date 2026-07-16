EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Circus nimmt Betrieb mit ukrainischen Bodentruppen auf



16.07.2026 / 08:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Circus nimmt Betrieb mit ukrainischen Bodentruppen auf München, 16. Juli 2026 - Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) gibt heute den Start des Live-Betriebs ihrer robotergestützten Technologie zur Truppenversorgung der 3. Angriffsbrigade der ukrainischen Bodentruppen im Raum Kiew bekannt - der erste Einsatz autonomer Verpflegungssysteme in einem aktiven Konfliktgebiet überhaupt. Vor der Inbetriebnahme erhielt Circus die behördliche Zertifizierung des Staatlichen Dienstes der Ukraine für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz. Diese Zertifizierung bestätigt die Einhaltung sämtlicher geltender Gesundheits-, Qualitäts- und Sicherheitsstandards, die für die Einfuhr der Technologie des Unternehmens in die Ukraine erforderlich sind, und ebnet den Weg für den skalierten operativen Einsatz. Die Soldaten werden mit dem vollständigen Technologie-Portfolio von Circus versorgt, bestehend aus Hardwaresystem, KI-gesteuerter Software und proprietärer Zutateninfrastruktur, die die autonome Mahlzeitenproduktion im militärischen Betrieb ermöglicht. Der Einsatz markiert den Markteintritt von Circus in die Ukraine sowie den operativen Beginn der Partnerschaft mit der 3. Angriffsbrigade der Streitkräfte der Ukraine, die im Dezember 2025 erstmals im Rahmen einer Rahmenvereinbarung über bis zu 25 autonome Robotersysteme angekündigt wurde. "Diese Technologie verbessert die gesamte Versorgungskette der Streitkräfte im Bereich Verpflegung. Sie ersetzt nicht unsere Verpflegungsteams, sondern ergänzt sie und schließt die Lücken dort, wo wir Soldaten nicht schnell genug mit nahrhaftem Essen erreichen können. Für Situationen wie die unsere ist es die perfekte Lösung", so der Major der 3. Angriffsbrigade der ukrainischen Bodentruppen zum Start des Betriebs. Der Einsatz in der Ukraine folgt auf den kürzlich erfolgten Start des CA-1-Robotersystems bei der Bundeswehr sowie den erfolgreichen Zuschlag einer öffentlichen Ausschreibung für autonome Verpflegungsversorgung mit den litauischen Streitkräften an der NATO-Ostflanke. ÜBER CIRCUS SE Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen. IR KONTAKT Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE E-Mail: ir@circus-group.com



16.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News