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Das Marktbild bleibt insgesamt stabil, auch wenn die Schwankungen einzelner Sektortendenzen hoch bleiben. Nach den schwachen US Verbraucherpreisen sorgten gestern auch die Erzeugerpreise für Entlastung. Der PPI fiel im Juni um 0,3 % zum Vormonat, erwartet worden war eine Stagnation.Zusammen mit der rückläufigen Kerninflation sinkt damit kurzfristig der Druck auf die Fed, auch wenn der wieder gestiegene Ölpreis das Inflationsrisiko für die kommenden Monate erhöht.Operativ liefert die KI Lieferkette weiter starke Signale. Nach der Prognoseanhebung von ASML übertraf auch TSMC die Erwartungen. Der Umsatz stieg um 33,7 %, der Gewinn lag klar über Konsens und die Bruttomarge erreichte starke 67,7 %. Die Aktie gab dennoch nach. Der Umsatz lag nur leicht über den Erwartungen und die Investitionen von 15,7 Mrd. Dollar nähren die Sorge vor späteren Überkapazitäten. Ein 12-Monates FWD-KGV von 26 ist für einen Halbleiterhersteller nicht von Pappe.Somit bleibt bei den Chips Sand im Getriebe mit weiteren Abverkäufen heute in Asien - aber inzwischen auch mit den Charakter einer überverkauften Marktlage.Reuters berichtet von einem formellen Gemeinschaftsangebot von Stripe und Advent über 60,50 Dollar je PayPal Aktie, entsprechend mehr als 53 Mrd. Dollar Unternehmenswert. Rund 50 Mrd. Dollar Bankfinanzierung sollen zugesagt sein. PayPal hat bislang nicht reagiert, alle Beteiligten lehnten einen Kommentar ab. Polymarkets sieht eine 74%-Wahrscheinlichgkeit für ein Gebot.In Europa steht die Übernahme von Delivery Hero durch Uber im Mittelpunkt. Uber bietet 41,50 Euro je Aktie und bewertet das Unternehmen mit rund 12,7 Mrd. Euro. Großaktionär Prosus unterstützt die Transaktion. Die Konsolidierung im Plattformgeschäft gewinnt damit weiter an Dynamik. Wir hatten die Gerüchte in der Bernecker daily frühzeitig aufgegriffen.Commerzbank und UniCreditUnser Kanzler stellte klar, dass die Bundesregierung eine Übernahme der Commerzbank durch UniCredit nicht aktiv blockiert. Gleichzeitig kritisierte er das Vorgehen der italienischen Bank und sprach sich für einen fairen und transparenten Prozess aus. Das klingt nach Einlenken. Die komplette Übernahme ist nicht mehr zu verhindern.Im Telekomsektor verdichten sich die Anzeichen einer nachhaltigen Erholung. Vor diesem Hintergrund stellen wir im aktuellen Aktionärsbrief eine echte europäische Dividendenperle mit über 6,5 % Rendite vor.Hier gehts zum Sommerangebot mit 35 % Rabatt:Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe