Es gibt Börsendebüts, die vor allem wegen ihres Emissionsvolumens Schlagzeilen machen. Und es gibt Börsenneulinge, die wegen ihres Geschäftsmodells einen genaueren Blick verdienen. Zur zweiten Kategorie zählt die Aqarios Quantum Technologies AG. Denn erstmals können Anleger am deutschen Kapitalmarkt gezielt auf das Zukunftsthema Quantensoftware setzen - auch wenn die Gesellschaft mit einer Börsenbewertung von lediglich 18,25 Mio. Euro zu den kleinsten börsennotierten Technologieunternehmen Deutschlands zählt. Selbst kleinere operative Erfolge könnten die Marktkapitalisierung damit vergleichsweise stark beeinflussen. Umgekehrt gilt das allerdings auch für Enttäuschungen....Den vollständigen Artikel lesen ...
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