Einmal im Jahr präsentiert FINANCE den Banken-Survey - und die diesjährigen Ergebnisse haben es in sich: Denn auch diesmal stand neben der Frage nach der besten Firmenkundenbank Deutschlands der Übernahmekampf zwischen Unicredit und der Commerzbank, der Finanzentscheider deutscher Unternehmen seit bald zwei Jahren Jahr in Atem hält, im Fokus. Und das Stimmungsbild der CFOs und Treasurer ist eindeutig: Sieben von zehn Befragten haben Bedenken gegen eine Übernahme, nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Und der Übernahmepoker sorgt auch für Unsicherheit bei den Kunden. Welche Häuser davon profitieren, welche an Boden verlieren, und was CFOs und Treasurer von ihren Banken in einem volatilen Umfeld wirklich erwarten, verrät der Chefredakteur bei mit FINANCE TV. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Warum die Commerzbank trotz anhaltender Übernahmeschlacht bei Firmenkunden so stabil dasteht. • Was es für Unternehmen bedeutet, wenn zwei ihrer Hausbanken fusionieren, und warum viele CFOs dabei nicht an ein einfaches "1 + 1 = 2" glauben. • Welche Häuser von der Unsicherheit rund um den Übernahmepoker profitieren, und welches Geldhaus das Comeback des Jahres feiert. • Wie Dentz den weiteren Verlauf der Causa Commerzbank einschätzt und warum er eine vollständige Übernahme nicht für zwingend hält. • Was CFOs und Treasurer in Zeiten von Volatilität, Krisen und Transformation von ihren Bankpartnern am dringendsten fordern. Die Gesprächsteilnehmer: Host: Thomas Holzamer (FINANCE Magazin) Gast: Markus Dentz (Chefredakteur, FINANCE Magazin) _________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/