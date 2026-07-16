Circus hat eine erhebliche Abwärtsrevision seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vorgenommen und die Umsatzschätzungen auf 5,2 Mio. EUR (zuvor 44 Mio. EUR bis 55 Mio. EUR) gesenkt. Zudem wurde der erwartete EBITDA-Verlust auf etwa -17 Mio. EUR ausgeweitet (zuvor ein Verlust von -6 Mio. EUR bis -8 Mio. EUR). Laut dem Management ist diese Anpassung auf operationale Engpässe in der Lieferkette und Wartung zurückzuführen, die geplante Rollouts in das Geschäftsjahr 2027 verschoben haben. In dieser Phase bleibt es schwierig zu vorherzusagen, ob diese Herausforderungen strukturelle Skalierbarkeitsprobleme oder lediglich vorübergehende Rückschläge darstellen. Angesichts des inhärent hohen Maßes an Unsicherheit des Unternehmens und einer flacheren Wachstumskurve senken wir unsere Schätzungen erheblich und reduzieren unser Kursziel auf 8,40 EUR (zuvor 46,00 EUR). Angesichts des signifikanten langfristigen Aufwärtspotenzials, falls diese operativen Hürden überwunden werden, geben wir eine Spekulative KAUFEN-Empfehlung (zuvor KAUFEN) für Investoren mit einer hohen Risikobereitschaft heraus. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se
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