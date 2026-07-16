© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Anteile von Raumfahrtunternehmen befinden sich seit Wochen im freien Fall. Eine Kapitalerhöhung bei AST SpaceMobile könnte die Krise jetzt noch verschärfen.Space-Stocks: Die Gewinne verglühen jetzt immer schneller Sie gehörten gemeinsam mit Halbleiterwerten zu den heißesten und erfolgreichsten Wetten des bisherigen Börsenjahres - Raumfahrtaktien AST SpaceMobile, Intuitive Machines und Rocket Lab, die vom Hype um den IPO von SpaceX zusätzlich befeuert werden. Doch seit einigen Wochen ist ihr Nimbus am Verglühen und ihr Stern am Sinken. Aus dem Space-Trade wird nach Rallyes um mehrere Hundert Prozent ordentlich Luft abgelassen. Inzwischen ist die Branche von Bewertungssorgen, operativen …
Enthaltene Werte: US00217D1000,US46125A1007,US7731211089,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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