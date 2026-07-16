Uber und Delivery Hero haben ein Business Combination Agreement für ein freiwilliges Barangebot von 41,50 EUR pro Aktie unterzeichnet, was einen vollständig verwässerten Eigenkapitalwert von 13,0 Mrd. EUR impliziert. Das Angebot wird von Vorstand und Aufsichtsrat unterstützt und ist mit einem Carve-out von 1,4 Mrd. EUR für 14 bestimmte Märkte an SSW Partners verbunden. Der bestehende Delivery Hero-Anteil von Uber, zusätzliche Instrumente und unwiderrufliche Tenderverpflichtungen würden die Position bereits auf über 53% anheben. Der Abschluss wird für das zweite Halbjahr 2027 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Wir erhöhen unser Kursziel auf 41,50 EUR und empfehlen, das Angebot anzunehmen. VERKAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/delivery-hero-se
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