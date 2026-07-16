Die Circus-Aktie gerät am Donnerstag massiv unter Druck. Zeitweise verliert sie mehr als -50% und notiert aktuell bei rund 2,50 €. Auslöser ist eine drastische Senkung der Jahresprognose. Damit stellt sich die Frage: Drohen weitere Kursverluste und wie sollten Anleger jetzt reagieren? Prognose drastisch gesenkt Das Unternehmen teilte mit, dass sich ein erheblicher Teil der ursprünglich für das zweite Halbjahr 2026 erwarteten Umsätze in das Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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