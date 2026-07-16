Die DocMorris-Aktie konnte zuletzt deutlich zulegen und erreichte ein neues Mehrjahreshoch. Am Donnerstag verliert sie aktuell -2,8% und notiert bei 10,20 SFR (Schweizer Franken). Seit März entspricht das nahezu einer Verdreifachung des Kurses. Damit stellt sich die Frage: Setzt sich der Aufwärtstrend fort? Spürbares Wachstum erzielt Nach einem soliden ersten Quartal setzte sich das Wachstum im zweiten Quartal deutlich fort - sowohl beim Umsatz als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de