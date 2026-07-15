Le 15 juillet/July 2026The common shares of West Island Brands Inc. will be delisted from the CSE at market close today, July 15, 2026.West Island Brands Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-0512.___________________________Les actions ordinaires de West Island Brands Inc. seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 15 juillet 2026.West Island Brands Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0512.Date: Market Close/Clôture du marchés le 15 juillet/July 2026Symbol(s)/Symbole(s): WIBIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.