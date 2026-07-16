© Foto: Henning Kaiser - dpaDer Koch-Konzern Circus muss seine Umsatzprognose radikal kürzen und steuert um. Auslieferungen werden verschoben, der Aktienkurs halbiert sich am Donnerstag.Der Kochroboter-Hersteller Circus hat seine Umsatzprognose für 2026 auf gerade noch 5,2 Millionen Euro zusammengestrichen. Bislang hatte der Hamburger Roboterküchen-Hersteller 44 bis 55 Millionen Euro angepeilt. Beim EBITDA korrigiert das Unternehmen ebenfalls kräftig nach unten, statt eines Verlusts von 6 bis 8 Millionen Euro rechnet Circus nun mit rund minus 17 Millionen Euro. Als Grund nennt das Management eine strategische Verschiebung. Geplante Systemauslieferungen aus der zweiten Jahreshälfte wandern ins Geschäftsjahr 2027, um …
Enthaltene Werte: DE000A2YN355Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE