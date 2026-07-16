Circus SE hat einen wichtigen Meilenstein für ihre militärische Robotikstrategie erreicht. Das Unternehmen gab den Start des Live-Betriebs seiner autonomen Verpflegungstechnologie bei der 3. Angriffsbrigade der ukrainischen Bodentruppen im Raum Kiew bekannt. Nach Unternehmensangaben handelt es sich dabei um den weltweit ersten operativen Einsatz eines vollständig robotergestützten Verpflegungssystems in einem aktiven Konfliktgebiet. Vor dem operativen Start erhielt Circus die erforderliche Zertifizierung des ukrainischen Staatlichen Dienstes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin