41,50 Euro je Aktie will sich UBER das kosten lassen. Damit verstärkt man den Kaufwillen: Im Mai hatten noch 33 Euro je Aktie in Rede gestanden. Zuletzt hielt UBER bereits knapp 25 % an dem Berliner Konzern, hinzu kamen Finanzinstrumente über knapp 12 %. Der DELIVERY HERO-Großaktionär Prosus gibt seinen Anteil von knapp 17 % an UBER ab. DELIVERY HERO hat seinen Sitz in Berlin, hat sein Deutschland-Geschäft aber vor einigen Jahren an JUST EAT TAKEAWAY verkauft und ist hierzulande operativ nicht mehr aktiv. Wegen seiner starken Präsenz in Asien, Südeuropa, der arabischen Halbinsel und Afrika zählt das Unternehmen jedoch zu den größten Essenslieferdiensten der Welt. UBER verpflichtet sich im Zuge des Kaufs dazu, den Hauptsitz von DELIVERY HERO in Berlin beizubehalten und bis mindestens 2029 keine Änderungen an der Belegschaft in der Bundeshauptstadt vorzunehmen. Unterdessen will sich DELIVERY HERO von seinem Geschäft in 14 Ländern trennen, in denen man bisher mit dem Lieferdienst UBER EATS konkurriert. Betroffen sind Österreich, Chile, Zypern, die Tschechische Republik, Ecuador, Griechenland, Moldau, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden und die Türkei. Käufer ist den Angaben zufolge die Beteiligungsgesellschaft SSW Partners aus New York. Sie bezahlt dafür 1,4 Mrd. Euro. Voraussetzung ist, dass die Übernahme von DELIVERY HERO durch UBER gelingt. UBER setzt bei seiner Offerte eine Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie von DELIVERY HERO voraus.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2026 Bernecker Börsenbriefe