IBM - Crash trotz KI BOOM
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|Das tut weh!: Der nächste Tech-Crash nach IBM und SAP! Eine teure KI-Wette, die Oracle zerstören könnte!
|© Foto: Robynne O auf Unsplash (Symbolbild)Oracle befindet sich in einer beispiellosen Zwickmühle. Während die Cloud-Geschäfte glänzen, verbrennt das Unternehmen Milliarden US-Dollar in KI-Rechenzentren...
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|KI-Assistent Bob 2.0 modernisiert IBM Z und Power-Systeme
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|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION im strukturellen Gleichgewicht
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|Wie IBM der Aktie von CrowdStrike zu einem massiven Kurssprung verhelfen konnte
|Der Tech-Sektor zeigt sich aktuell nicht von seiner allerschönsten Seite. IBM trug mit vorläufigen Zahlen auch nicht dazu bei, daran etwas zu ändern. Der Computerhersteller enttäuschte die hohen Erwartungen...
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