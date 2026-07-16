Original-Research: OIO Group - von GBC AG



16.07.2026 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von GBC AG zu OIO Group Unternehmen: OIO Group ISIN: KYG3R95P1244 Anlass der Studie: Initial Coverage Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,44 USD (3,87 EUR) Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Erwarteter Hochlauf der Fahrzeugproduktion und weitere Skalierung der P-Plattform eröffnen erhebliches Wachstumspotenzial Durch die Ende April 2026 abgeschlossene Übernahme von De Tomaso ist der OIO-Konzern (ehemals ESGL Holdings Ltd.) in den Ultra-Luxusautomobilsektor eingestiegen. Mit ihren Hypercars-Geschäftsaktivitäten agiert die OIO-Gruppe damit im wachstumsstarken Ultra-Luxusautomobilsegment, das laut verschiedenen Marktstudien (McKinsey & Company, Oliver Wyman) langfristig um rund 14,0% beim (durchschnittlichen) Absatzwachstum zulegen soll. Das vergangene Geschäftsjahr 2025 war ausschließlich durch das Umwelt- und Recycling-Business geprägt. Bedingt durch rückläufige Abfalldienstleistungen hat OIO in dieser Geschäftsperiode einen moderaten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr auf 5,83 Mio. USD (VJ: 6,10 Mio. USD) verzeichnet. Aufgrund der rückläufigen Umsatzerlöse und der allgemein deutlich angestiegenen Kostenbasis musste parallel hierzu ein negatives operatives Ergebnis (Adj. EBITDA) von -1,37 Mio. USD (VJ: 2,32 Mio. USD) hingenommen werden. Auch auf Nettoergebnisebene wurde ein Rückgang auf -4,76 Mio. USD (VJ: -0,63 Mio. USD) verzeichnet. Durch den Einstieg in das Hypercars-Segment beabsichtigt der OIO-Konzern über De Tomaso überproportional am Marktwachstum im Ultra-Luxusautomobilsegment zu partizipieren (Adressierung der Luxusautomobil-Sammler bzw. UHNWIs mit eigenen Modellen). Die verfolgte Wachstumsstrategie basiert hierbei hauptsächlich auf dem Ausbau des Fahrzeugangebots (neue limitierte Modelle und Modellvarianten) und des Vertriebssystems zur Erhöhung der Marktpräsenz und der Stärkung der De Tomaso-Marke durch strategische Kooperationen und Merchandising-Angebote. Auf kurz- und mittelfristige Sicht sollte die von uns erwartete Konzernumsatzentwicklung der OIO-Gruppe überwiegend durch die De Tomaso-Geschäftsaktivitäten (Hypercar-Business) und hierbei insbesondere durch den sukzessiven Hochlauf der Produktion der bereits am Markt eingeführten limitierten De Tomaso-Modelle P72 und P900 geprägt sein. Wir gehen konkret davon aus, dass die Produktion (mit anschließenden Kundenauslieferungen) dieser beiden De Tomaso-Modelle bei externen Fertigungspartnern zum Jahresende 2026 beginnt und im darauffolgenden Geschäftsjahr 2027 ihren Höhepunkt erreicht und im Folgejahr 2028 endet. Daneben erwarten wir, dass im Jahr 2027 erste Ableger und Modellvarianten des P72-Modells in limitierter Auflage auf den Markt kommen und zwischen 2028 und 2030 produziert werden. Diese sollten dann für neue Produktions- bzw. Absatzhochs in 2028 und 2029 sorgen. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass rund um das Jahr 2027 auch erste völlig neue Fahrzeugmodelle basierend auf der bestehenden P-Plattform am Markt eingeführt werden und dann anschließend ebenfalls in limitierter Auflage in die Produktion übergehen werden, wobei diese neuen Modelle v. a. das prognostizierte Produktionsniveau im Jahr 2030 stark befeuern sollten. Entsprechend rechnen wir damit, dass die De Tomaso-Produktion dynamisch von erwarteten 7 Fahrzeugen in 2026 auf 212 Fahrzeuge in 2030 rasant ansteigen wird. Basierend auf unseren prognostizierten Absatz- bzw. Produktionsmengen (mit geschätzten Fahrzeugpreisen von rund 1,20 Mio. USD bis rund 4,90 Mio. USD) für die einzelnen Geschäftsjahre rechnen wir parallel hierzu auch mit dynamischen Umsatzzuwächsen für das laufende Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre. In Bezug auf das aktuelle Geschäftsjahr 2026 rechnen wir bedingt durch den zum Jahresende erwarteten Anlauf der De Tomaso-Fahrzeugproduktion mit einem sprunghaften Konzernumsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf 21,70 Mio. USD (VJ: 5,83 Mio. USD), wovon geschätzte 15,71 Mio. USD auf das erstmalig konsolidierte De Tomaso-Business und lediglich 5,99 Mio. USD auf das traditionelle Recycling- und Umweltgeschäft entfallen sollte. Im Einklang mit dem erwarteten starken Hochlauf der De Tomaso-Fahrzeugproduktion in den darauffolgenden Geschäftsjahren rechnen wir parallel hierzu mit einem dynamischen Anstieg der Konzernumsatzerlöse auf 402,05 Mio. USD im GJ 2030. Entsprechend kalkulieren wir für diesen Zeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR 27-30 ) von 107,5%. Die von uns ab dem Geschäftsjahr 2027 prognostizierten Konzernumsatzerlöse beruhen nahezu ausschließlich auf dem prognostizierten starken Ausbau des Ultra-Luxusautomobilgeschäfts (>95,0%). Durch den hohen Grad an Exklusivität und die hohe Markenattraktivität, konnte De Tomaso bei seinen bisher am Markt eingeführten Fahrzeugmodellen (P72 und P900) sehr "auskömmliche" Fahrzeugpreise bei seinen traditionell sehr vermögenden Kunden durchsetzen. Durch diese signifikanten Preissetzungsspielräume in Kombination mit einer umfangreichen Kostenkontrolle des Lieferantennetzwerks, sollte es unserer Einschätzung nach De Tomaso gelingen, bei seinen limitierten Fahrzeugverkäufen zukünftig hohe Rohertragsmargen von mehr als 50,0% (GBCe) zu erzielen. Vor diesem Hintergrund rechnen wir für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 mit einer starken EBITDA-Verbesserung gegenüber dem Vorjahr auf 3,42 Mio. USD (VJ: -1,37 Mio. USD) und entsprechend mit der Rückkehr in die operative Profitabilität. Hinsichtlich der Folgejahre rechnen wir, basierend auf dem prognostizierten starken Wachstum und erwarteten signifikanten Skaleneffekten, mit einem dynamischen Anstieg des EBITDA auf 197,62 Mio. USD in 2030. Parallel hierzu sollte die EBITDA-Marge von prognostizierten 15,8% in 2026 sprunghaft auf 49,2% in 2030 ansteigen können. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 3,87 € (bzw. 4,44 USD) je Aktie ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs ergibt sich damit ein Kurspotenzial in Höhe von ca. 125,4%. Wir nehmen unsere Research-Coverage zur OIO Group mit dem Rating "KAUFEN" auf.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260716_OIO_IC_GER_final



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86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher

Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher

Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Fertigstellung: 16.07.2026 (11:20 Uhr)

Erste Veröffentlichung: 16.07.2026 (13:00 Uhr)



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