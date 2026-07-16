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Lang & Schwarz: Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung



16.07.2026 / 13:19 CET/CEST

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Die neue Handelstechnologie der Trade Republic Bank GmbH - wir haben hierzu im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung am 2. Juli 2026 berichtet - stellt einen Einschnitt für das börsliche Market Making von Lang & Schwarz dar. Hierdurch verändert sich unser Umfeld, nicht aber unsere Ambition. Der Bereich Market Making sowie der Bereich Strukturierte Produkte bilden die beiden Kernkompetenzen des Geschäftsmodells von Lang & Schwarz. Wir verfügen damit über zwei profitable Geschäftsbereiche, investieren bewusst in unsere Zukunft und schaffen die Voraussetzungen für die nächste Entwicklungsstufe von Lang & Schwarz. Starkes Wachstum bei strukturierten Produkten Das Geschäftsfeld Strukturierte Produkte ist unabhängig von dem Orderflow der Trade Republic. In diesem Bereich hat Lang & Schwarz im ersten Halbjahr 2026 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von etwa EUR 30 Mio. erzielt. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es knapp EUR 20 Mio. Zu diesem Anstieg hat die Emissionstätigkeit von eigenen Produkten beigetragen. Die Anzahl der eigenen, neu emittierten Produkte betrug im ersten Halbjahr 2026 insgesamt mehr als 75.000 Produkte gegenüber knapp 45.000 Produkten im Vorjahreszeitraum. Zudem wurde die Anzahl der Underlyings deutlich ausgebaut. Auch zukünftig sieht der Vorstand weiteres Wachstumspotenzial in diesem Bereich. Lang & Schwarz wird den Fokus weiterhin auf innovative und margenstarke Nischenprodukte setzen und das Produktangebot kontinuierlich an die Bedürfnisse privater Anleger anpassen. Market Making wird strategisch weiterentwickelt Das Market-Making-Geschäft der Lang & Schwarz stützt sich auf langjährige Geschäftsbeziehungen mit einer Vielzahl nationaler und internationaler Banken, Broker und institutioneller Marktteilnehmer. Diese breite Kundenbasis bildet auch künftig das Fundament für die Weiterentwicklung des Geschäfts. So haben wir bereits im letzten Jahr erfolgreich Market Maker Tätigkeiten am wichtigen Handelssegment Xetra Retail übernommen. Wir planen darüber hinaus Anbindungen an weitere bedeutende Handelsplätze und die Gewinnung weiterer Partner. Zudem sieht der Vorstand im Bereich Market Making mit der Umsetzung eines zusätzlichen Handelsmodells unter Einbindung mehrerer namhafter Wertpapierdienstleistungsunternehmen eine zukunftsgerichtete Neuausrichtung im Bereich Market Making. Wir haben hierzu erstmals am 23. März 2026 berichtet. Kern des Konzepts ist ein Multi-Market-Maker-Modell, bei dem mehrere Market Maker Liquidität bereitstellen. Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG soll hierbei als einer der Market Maker tätig werden. Mit diesem Vorhaben möchte Lang & Schwarz zusätzliche Orderströme erschließen, die Marktliquidität erhöhen und die Ertragsbasis im Market-Making-Geschäft langfristig verbreitern. Das Projekt befindet sich derzeit in der weiteren finalen vertraglichen Ausgestaltung und Umsetzung und steht insbesondere unter dem Vorbehalt entsprechender Vereinbarungen mit den beteiligten Partnern sowie gegebenenfalls erforderlicher aufsichtsrechtlicher und regulatorischer Genehmigungen. Das Projekt verfolgt das Ziel, zusätzliche Marktpotenziale zu erschließen und die Ertragsbasis des Market-Making-Geschäfts langfristig zu verbreitern, auch wenn bisher bestehende Orderströme voraussichtlich nicht vollständig ersetzt werden können. Der Vorstand misst diesem Vorhaben ein bedeutendes strategisches Entwicklungspotenzial für das Market-Making-Geschäft bei. Eine belastbare Quantifizierung der künftigen Auswirkungen auf den Handelsumsatz und das Handelsergebnis ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Eine erfolgreiche Umsetzung ist für Ende des Jahres 2026 geplant. Zum derzeitigen Zeitpunkt können aufgrund des laufenden Abstimmungsprozesses mit den beteiligten Partnern keine konkreten, weiteren Informationen veröffentlicht werden. Die Gesellschaft wird jedoch den Kapitalmarkt in Abstimmung mit den weiteren Parteien zu gegebener Zeit informieren. Solide Kapitalbasis schafft strategische Flexibilität Lang & Schwarz verfügt über eine solide Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung. Gemeinsam mit der modernen Handelsinfrastruktur bildet dies eine solide Basis, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und strategische Wachstumsprojekte aus eigener Kraft umzusetzen. Das bilanzielle Eigenkapital einschließlich des Fonds für allgemeine Bankrisiken liegt deutlich über dem aktuellen Kurswert der Aktie. Der Vorstand führt aus: "Wir verstehen es als unseren Auftrag, Lang & Schwarz strategisch breiter, technologisch stärker, ertragsseitig widerstandsfähiger und kostenseitig effizienter aufzustellen. Unsere solide Kapital- und Liquiditätsbasis gibt uns den notwendigen Handlungsspielraum, diese Transformation konsequent umzusetzen." Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit mehr als 50.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, Millionen von Retailkunden und langen Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.



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