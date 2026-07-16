Knapp drei Monate nach dem IPO hat Electrovac ein erstes Update zu den Zahlen für das am 31. März beendete Geschäftsjahr 2025/26 vorgelegt - und die Daten bewegen sich durchweg über den Erwartungen der BankM aus der Emissionsstudie. So steigerte der Anbieter von hermetischen Gehäusen zur Einkapselung explosiver Stoffe, wie sie etwa in Airbagzündern von Fahrzeugen, der Luftfahrt oder auch im Munitionsbereich eingesetzt werden, den Umsatz um 20 Prozent auf rund 118 Mio. Euro. Das sind 5 Mio. Euro mehr, als von der emissionsbegleitenden BankM prognostiziert. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) kam von 9,1 auf 14,2 Mio. Euro voran. Demnach hat Electrovac im Abschlussquartal 2025/26 ein EBIT von fast 3,7 Mio. Euro erwirtschaftet und kommt für das Gesamtjahr bereits auf eine EBIT-Rendite von gut 12 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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