© Foto: Christoph Schmidt/dpa/dpa-tmnGE Aerospace hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Trotz der Turbulenzen in der Luftfahrtbranche kann der Treibwerkhersteller seine Prognosen anheben.GE Aerospace hat am Donnerstag seine Gewinnprognose für 2026 angehoben. Hintergrund: Die Ausgaben von Fluggesellschaften für Wartungsdienstleistungen und Ersatzteile (Aftermarket-Geschäft) bleibt trotz höherer Treibstoffpreise und weniger Flügen weiterhin robust. Zwar sehen sich die Fluggesellschaften weltweit vor großen Herausforderungen, ihre Ausgaben zu kontrollieren, um die Ticketpreise stabil zu halten. Aber trotzdem hat dies nur begrenzt Auswirkungen auf das Geschäft von GE Aerospace. Das Servicegeschäft des Herstellers …
Enthaltene Werte: US3696043013Den vollständigen Artikel lesen
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