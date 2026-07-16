EQS Stimmrechtsmitteilung: Aumann AG
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aumann AG
|Dieselstraße 6
|48361 Beelen
|Deutschland
|Internet:
|www.aumann.com
|LEI Code:
|529900GLI93PGU71F690
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2366996 16.07.2026 CET/CEST
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