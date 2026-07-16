Die Evotec-Aktie geriet nach einer überraschenden Gewinnwarnung massiv unter Druck. Zeitweise brach der Kurs von rund 5 € auf 3,30 € ein. Am Donnerstag notiert die Aktie bei etwa 3,50 €. Damit stellt sich die Frage: Ist der Kurseinbruch übertrieben oder drohen weitere Rückschläge? Vertrauen der Anleger stark beschädigt Das Vertrauen der Investoren zählt zu den wichtigsten Faktoren für die Kursentwicklung einer Aktie. Es entsteht vor allem dann, wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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