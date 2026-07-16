DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Verluste aus - Telenor-Zahlen enttäuschen

DOW JONES--Europas Börsen bauen die Verluste bis Donnerstagmittag aus. Der Konflikt um die Straße von Hormus setzt sich fort, eine Lösung zeichnet sich derzeit nicht ab, wenngleich die Anleger offenbar weiter nicht davon ausgehen, dass sich der Konflikt länger hinziehen wird. In Asien hat sich der Kursrutsch der KI-nahen Technologieaktien derweil fortgesetzt. Seit den Quartalszahlen und dem Ausblick von IBM hatten sich die Abgaben massiv verstärkt. Ansonsten setzt die Berichtssaison zunehmend Akzente.

Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 24.776 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,7 Prozent auf 6.224 nach unten. Brent gibt leicht nach, notiert mit 84,53 Dollar das Fass aber insgesamt wenig verändert. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen nach oben.

Für ABB geht es um 4,5 Prozent nach unten, und das trotz Rekordzahlen. Der Schweizer Industriekonzern ist stark im Ausbau von KI-Datencentern engagiert. Entsprechend wird er von der globalen Gewinnmitnahmewelle belastet. Dazu kauft ABB für 5,5 Milliarden Dollar die britische Rotork. Deren Aktien haussieren um knapp 67 Prozent.

Andere Ausrüster von Daten-Zentren geben ebenfalls nach, so Schneider Electric um 3,1 Prozent und Siemens Energy um 2,9 Prozent. STMicro verlieren 4,1 Prozent. ASML erholen sich dagegen von den Vortagsverlusten um 0,5 Prozent.

Delivery Hero werden von Uber übernommen. Der Preis von 41,50 Euro je Anteilsschein entspricht den erhöhten Markterwartungen, die Delivery-Aktie gewinnt 1,2 Prozent auf 38,62 Euro. Großaktionär Prosus (+0,1%) hat bereits die Andienung aller seiner Anteile zugesagt. Das Angebot habe breite Unterstützung, aber der Abschluss der Transaktion werde Zeit in Anspruch nehmen, was regulatorische und zeitliche Risiken mit sich bringe, so MWB Research.

Sehr schlecht kommen die Zahlen vom norwegischen Telekombetreiber Telenor an. Die Aktien brechen um 12,5 Prozent ein. "Damit sind fast alle Jahresgewinne wieder weg", sagt ein Händler. Zuletzt habe es Umschichtungen in den Telekom-Bereich gegeben wegen des Rückzuges aus Technologie-Werten. Daher gebe es nun viele enttäuschte Anleger. Von Berenberg heißt es zu den Zahlen, sie seien etwas unter der Erwartung ausgefallen. Belastend sei die gesenkte Prognose für EBITDA und Cashflow, das Wachstum in den nordischen Ländern lasse nach und auch bei Telenor Asia in Bangladesh seien Umsatz und Gewinn zurückgegangen.

Um 1 Prozent höher geht es bei Novo Nordisk nach der EU-Zulassung von Wegovy in Form von Pillen und als Injektions-Pen. Damit öffne sich der gesamte europäische Markt für die Produkte. Zweifel daran habe es allerdings nicht gegeben, da die Pille bereits in den USA und Großbritannien erhältlich ist.

Ein Plus von 1,7 Prozent verzeichnen die Aktien von Schaeffler. Der Autozulieferer ist von der UBS von der "Sell"-Empfehlung befreit und auf "Neutral" hochgesuft worden. Dies führe zu kurstreibenden Short-Eindeckungen, heißt es im Handel.

Die All for One Group mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart wird übernommen. Wie der IT-Dienstleister mitteilte, hat er sich mit Vinci auf eine Übernahme geeinigt. Der französische Konzern zahlt 67,50 Euro in bar, was einer Prämie von 95,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch entspricht. Damit wird All for One mit etwa 336 Millionen Euro bewertet. All for One gewinnen 93,7 Prozent auf 67,20 Euro. Der französische Bau- und Konzessionskonzern stärkt mit der Übernahme seine Position im europäischen Markt für IT-Dienstleistungen inklusive der attraktiven Cloud- und Internetsicherheitsanwendungen, so die DZ Bank.

Die Aktie von Circus bricht um 52,6 Prozent ein, nachdem das Robotik- und KI-Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich gesenkt hat.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.224,43 -0,7 -41,15 6.265,58 7,5 Stoxx-50 5.351,12 -0,6 -34,57 5.385,69 8,8 DAX 24.776,45 -0,9 -223,08 24.999,53 1,2 MDAX 31.941,28 -0,5 -159,47 27.039,42 4,3 TecDAX 3.767,15 -1,1 -42,54 3.091,28 4,0 SDAX 18.243,33 -0,1 -18,80 13.062,07 6,2 FTSE 10.481,13 -0,3 -34,79 10.515,92 5,5 CAC 8.302,99 -1,0 -79,44 8.382,43 1,9 SMI 14.172,78 -0,9 -134,53 14.307,31 6,8 ATX 6.442,63 -0,5 -28,92 6.471,55 21,0 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 Uhr EUR/USD 1,1466 +0,0 0,0003 1,1463 1,1435 EUR/JPY 185,93 +0,0 0,0300 185,9 185,4800 EUR/CHF 0,9249 +0,2 0,0020 0,9229 0,9225 EUR/GBP 0,8491 +0,3 0,0026 0,8465 0,8482 USD/JPY 162,15 -0,0 -0,0300 162,18 162,1700 GBP/USD 1,35 -0,3 -0,0039 1,3539 1,3477 USD/CNY 6,7667 -0,0 -0,0015 6,7682 6,7685 USD/CNH 6,7678 0,0 -0,0003 6,7681 6,7714 AUS/USD 0,7006 0,0 0,0000 0,7006 0,6996 Bitcoin/USD 64.209,34 -1,1 -741,65 64.950,99 65.365,65 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 79,42 -0,2 -0,18 79,6 Brent/ICE 84,65 -0,4 -0,30 84,95 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.038,54 -0,5 -21,87 4.060,41 Silber 56,72 -1,8 -1,05 57,77 Platin 1.657,47 -1,0 -16,69 1.674,16 (Angaben ohne Gewähr) ===

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July 16, 2026 07:50 ET (11:50 GMT)

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