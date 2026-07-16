Der Spezialversicherer Markel eröffnet in Hamburg seinen dritten deutschen Standort. Ab sofort empfängt das Unternehmen Kunden auch in der Elbe-Stadt. Damit soll weiter das Ziel verfolgt werden, Markel zum größten Spezialversicherer Europas zu machen. Markel expandiert - der Spezialversicherer mit Hauptsitz in München hat neben der Niederlassung in Köln nun auch ein drittes Büro, nämlich in Alter Wall 32 in Hamburg. Weltweit verfügt Markel über mehr als 60 Büros. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact