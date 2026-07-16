Die anhaltende Wohnungsnot in Deutschland stärkt Vonovias Marktposition, während hohe Baukosten, Zinsen und regulatorische Vorgaben das Geschäft weiter belasten. Die neue Bauordnung in Nordrhein-Westfalen erleichtert Aufstockungen, Nachverdichtung und die Umwandlung von Gewerbeflächen und eröffnet dem Konzern zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Entscheidend wird sein, ob Vonovia diese Reformen schnell in neue Wohnungen, steigende Erträge und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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