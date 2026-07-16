Novo Nordisk hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für Wegovy als täglich einzunehmende Tablette erhalten. Das orale Semaglutid soll einen Gewichtsverlust von bis zu 17 Prozent ermöglichen und vor allem Menschen ansprechen, die eine Behandlung per Spritze ablehnen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 soll die Wegovy-Pille in weiteren europäischen Märkten eingeführt werden, wobei nationale Preis- und Erstattungsentscheidungen das Tempo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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