Hormus: Der nächste Hammer: Öl-Schock im Anflug: Kommt jetzt das große Markt-Beben?

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Inflation fällt, doch Gold, Silber und Rohstoffaktien wackeln: Wird Öl jetzt zum Brandbeschleuniger - und wo entsteht die nächste Chance?

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Die Inflation fällt - eigentlich ein positives Signal. Doch Gold, Silber und viele Rohstoffaktien bleiben schwach. Genau das ist brisant: Offenbar blicken die Märkte längst auf Dollar, Zinsen, Öl und Diesel.

Denn plötzlich entscheiden wenige Faktoren über die nächste große Marktbewegung:

Ölpreis. US-Dollar. 30-jährige US-Zinsen. Dieselmarkt. Straße von Hormus. Kommt jetzt die Entspannung - oder steht der nächste Marktschock bevor?

Genau darum geht es im neuen Rohstoff Insider-Video.

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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=DvarSWJ1C3s&t=1s

Und wichtig: Im Rohstoff Insider Telegram-Kanal können Sie aktiv mitbestimmen, welche Aktien, Rohstoffwerte und Markttrends in kommenden Videos analysiert werden. Stimmen Sie ab, schlagen Sie eigene Aktien vor und stellen Sie Ihre Wunschwerte zur Analyse.

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?? Achtung: das ist der einzige offizielle Link! Achtet bitte darauf, keinen Fake Gruppen beizutreten!

Solange die 30-jährigen US-Zinsen über 5% liegen und der US-Dollar-Index über 100 bleibt, haben es Gold und Silber schwer. Gleichzeitig könnte der Ölmarkt zum Brandbeschleuniger werden.

Im Fokus stehen Iran, die Straße von Hormus, Russland, die Ukraine - und die Frage, ob Diesel und Raffinerieprodukte enger werden. Eine Marke ist jetzt besonders wichtig: WTI bei rund 85 US-Dollar je Barrel.

Ein Ausbruch darüber könnte neue Unruhe auslösen - mit Folgen für Inflation, Zinsen, Aktienmärkte, Gold, Silber, Uran, Kupfer und Minenaktien.

Jetzt das neue Rohstoff Insider-Video ansehen:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=DvarSWJ1C3s&t=1s

Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

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