Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Sorgen vor einer wieder anziehenden Inflation haben zuletzt spürbar zugenommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Hauptgrund sei die Eskalation im Nahen Osten, die das Risiko steigender Energiepreise und damit höherer Produktions- und Transportkosten erhöhe. Gleichzeitig warne eine Studie der New Yorker FED, dass die Auswirkungen der US-Zölle noch längst nicht überwunden seien. Viele Unternehmen würden weitere Preiserhöhungen planen, die aufgrund langfristiger Verträge teilweise erst mit Verzögerung bei den Verbrauchern ankämen. Auch die US-Notenbank zeige sich zunehmend besorgt. Laut den jüngsten FED-Protokollen könnten neben Zöllen und höheren Ölpreisen auch die umfangreichen Investitionen in den KI- und Technologiesektor den Preisauftrieb aufrechterhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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