Wien (www.fondscheck.de) - Die Investmentgesellschaft Han-ETF legt einen börsengehandelten Fonds auf, der in US-Rüstungsunternehmen investiert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Future of US Defence ETF (ISIN IE000KDY1XXX/ WKN A3DE9M) biete Anlegern Zugang zu US-Unternehmen, die vom weltweit größten Verteidigungsmarkt sowie dem Anstieg der amerikanischen Verteidigungsausgaben profitieren sollten, habe die Servicegesellschaft mitgeteilt. Konkret werde in Firmen mit Hauptsitz oder Standorten in den Vereinigten Staaten investiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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