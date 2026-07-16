Der wichtigste Ölterminal Europas ist gleichzeitig ein strategisches Drehkreuz für Waren aus China. Noch bevor die ersten Sonnenstrahlen die Kräne am Hafen von Triest in goldenes Licht tauchen, entladen riesige Frachtschiffe Container aus China, Tanker pumpen Rohöl in kilometerlange Leitungen, und Güterzüge setzen sich in Richtung Österreich, Deutschland und Tschechien in Bewegung. Kaum ein anderer Ort in Europa zeigt so deutlich, wie eng globale Handelsströme, Energieversorgung und geopolitische Interessen miteinander verwoben sind wie der größte Seehafen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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