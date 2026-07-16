5 Top Dividenden-Aktien: Apple: Durchbruch in China, Xiaomi: Robotik-Fantasie & TSMC: Starke Zahlen

Darauf hat Apple lange gewartet: China genehmigt die Verwendung von Apple Intelligence. Nicht nur in Cupertino wird darüber gejubelt, auch zwei Werte aus dem Reich der Mitte profitieren von der Zulassung. Raus aus dem Speicher-Chaos: Diese 5 Dividenden-Aktien sorgen für Ruhe Aktuell ist es ein ewiges Auf und Ab bei Speicheraktien. Die Werte schwanken zwischen KI-Euphorie und der Angst vor dem Platzen einer Blase, da viele Werte sich in diesem Jahr schon mehr als verdoppelt haben. Für Anleger, die sich diesen Stress nicht mehr geben wollen, haben wir 5 Dividenden-Aktien rausgesucht, die mehr Ruhe ins Depot bringen. Millardenwette auf die Psyche: Eli Lilly greft wohl nach AtaiBeckley Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran