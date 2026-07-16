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Markus Weingran
16.07.2026 15:27 Uhr
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(1)

5 Top Dividenden-Aktien: Apple: Durchbruch in China, Xiaomi: Robotik-Fantasie & TSMC: Starke Zahlen

Darauf hat Apple lange gewartet: China genehmigt die Verwendung von Apple Intelligence. Nicht nur in Cupertino wird darüber gejubelt, auch zwei Werte aus dem Reich der Mitte profitieren von der Zulassung. Raus aus dem Speicher-Chaos: Diese 5 Dividenden-Aktien sorgen für Ruhe Aktuell ist es ein ewiges Auf und Ab bei Speicheraktien. Die Werte schwanken zwischen KI-Euphorie und der Angst vor dem Platzen einer Blase, da viele Werte sich in diesem Jahr schon mehr als verdoppelt haben. Für Anleger, die sich diesen Stress nicht mehr geben wollen, haben wir 5 Dividenden-Aktien rausgesucht, die mehr Ruhe ins Depot bringen. Millardenwette auf die Psyche: Eli Lilly greft wohl nach AtaiBeckley Der …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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