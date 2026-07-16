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Actien-Börse Nr. 29

Die Zahlen zum zweiten Quartal am 30. Juli könnten zum nächsten Kurstreiber werden. Das Geschäft mit Glasfaserkabeln (Digital Solutions), deren Kapazitäten zunehmend auf Rechenzentrumsbetreiber umgestellt werden, läuft besonders stark. Hinter vorgehaltener Hand wird zudem auf eine Anhebung der Jahresprognose spekuliert. Eine Erhöhung der EBITDA-Guidance um ca. 150 Mio. € auf 2,75 bis 2,95 Mrd. € ist dank steigender Margen im Hochspannungsbereich und hoher Preise im Glasfasergeschäft realistisch. PRYSMIAN befindet sich zudem in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen langfristigen Glasfaservertrag mit einem Hyperscaler im Volumen von rund 5 Mrd. €. Ein Abschluss verbessert die Wachstumsperspektiven im margenstarken Rechenzentrumsgeschäft und verschiebt vor allem die Gewinnschätzungen ab 2028 nach oben. Strategisch stehen Akquisitionen in den USA auf der Agenda, die perspektivisch mit rd. 55 % EBITDA-Anteil im Jahr 2025 als weltweit attraktivster Infrastrukturmarkt noch wichtiger werden.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Konjunkturwende in Sicht?- Der Ölpreis bleibt vorerst das Stimmungsbarometer- Überzeugende Story bei DEUTZ- BUZZI: Wann kommt der Impuls?- New York wird unübersichtlich- Comeback-Ansatz bei diesem OldieIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info