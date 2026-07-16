Düsseldorf (ots) -Landgasthöfe sind für viele Menschen im ländlichen Raum unverzichtbar: 81 Prozent sehen sie als wichtigen Faktor für die Lebensqualität vor Ort. Gleichzeitig sorgen sich 67 Prozent, dass immer mehr dieser Betriebe verschwinden könnten. Das zeigen zwei aktuelle Umfragen von METRO unter Gastronomen sowie gemeinsam mit YouGov unter Menschen aus ländlichen Regionen.Landgasthöfe sind weit mehr als Orte zum Essen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für Gemeinschaft, regionale Identität und das gesellschaftliche Leben vor Ort.Auch die Landgastronomen selbst sehen ihre Bedeutung für die Region deutlich: 97 Prozent der Befragten verstehen ihren Betrieb als wichtigen Faktor für die Lebensqualität im ländlichen Raum. 90 Prozent sehen ihre gastronomischen Betriebe zudem als bedeutende Treffpunkte für die lokale Gemeinschaft.Regionale Küche bleibt das Markenzeichen der Landgastronomie: 86 Prozent der Gastronomen sehen darin einen entscheidenden Erfolgsfaktor. Bei Gästen stehen vor allem hausgemachte Speisen (68 %) hoch im Kurs, gefolgt von Saisonalität (50 %) und regionalen Zutaten (48 %).Die Ergebnisse unterstreichen den besonderen Stellenwert der Landgastronomie für den ländlichen Raum. Sie sorgen für den Erhalts regionaler Kulinarik und sind gleichzeitig Treffpunkt, Wirtschaftsfaktor und wichtiger Teil regionaler Lebensqualität.Zu den Umfragen:Die Ergebnisse basieren auf einer Befragung von Landgastronomen durch METRO sowie einer gemeinsam mit YouGov durchgeführten Befragung von Menschen aus ländlichen Regionen in Deutschland. Weitere Informationen zur Methodik und alle Ergebnisse sind hier (https://newsroom.metroag.de/de/news/metro-umfragen-mehrheit-fuerchtet-das-verschwinden-der-gastronomien-auf-dem-land?dt=20260716) verfügbar.Pressekontakt:METRO AGKonzernkommunikationMetro-Straße 140235 DüsseldorfTel: +49 (211) 6886-4252E-Mail: presse@metro.deOriginal-Content von: METRO AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121522/6316058