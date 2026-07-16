London (www.fondscheck.de) - Der europäische ETF-Markt hat im zweiten Quartal ein neues Rekordhoch erreicht, so Vanguard in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit Nettomittelzuflüssen von 132,5 Mrd. USD wurde der bisherige Bestwert von 125,0 Mrd. USD aus dem Vorquartal übertroffen. Allein im Juni flossen 46,1 Mrd. USD in europäische ETFs, nach Zuflüssen von 42,2 Mrd. USD im April und 44,3 Mrd. USD im Mai. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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