Mit einem Minus von rund drei Prozent ist die Aktie von Siemens Energy am Donnerstag der schwächste Wert im DAX. Der Energietechnikkonzern leidet unter einer milliardenschweren Übernahme des Schweizer Rivalen ABB. Das Rekordhoch aus dem April ist mittlerweile rund 30 Prozent entfernt.ABB hatte im Rahmen der Quartalszahlen bekannt gegeben, dass für rund 5,5 Milliarden Dollar (umgerechnet 4,8 Milliarden Euro) der britische Automatisierungsspezialist Rotork übernommen werden soll. Rotork stellt etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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