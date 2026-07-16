Original-Research: Cewe Stiftung & Co KGaA - von Montega AG



16.07.2026 / 16:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Cewe Stiftung & Co KGaA Unternehmen: Cewe Stiftung & Co KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.07.2026 Kursziel: 147,00 EUR (zuvor: 140,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Strategischer Meilenstein: CEWE übernimmt globales KODAK MOMENTS-Sofortfotogeschäft zu attraktivem EBIT-Multiple



CEWE hat heute den Erwerb von 'KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions' (ein Bereich von Kodak Alaris) vereinbart. Mit rund 200 Mio. EUR zusätzlichem Umsatz stößt die CEWE Group in neue Dimensionen vor und sichert sich den direkten Markteintritt in Nordamerika (USA u. Kanada), Mexiko und Australien. Wir werten diesen Schritt strategisch wie finanziell als Meilenstein.



Die Transaktion: CEWE übernimmt das Geschäft im Wege eines Carve-outs zu einem Enterprise Value (EV) von rund 88 Mio. EUR. Der Kaufpreis berechnet sich in Abhängigkeit der zum Vollzugs-Zeitpunkt (Closing) zu übernehmenden Nettoverschuldung sowie des Nettoumlaufvermögens (Net Working Capital). Auf Basis der Zahlen zum 31. März 2026 ergibt eine Beispielberechnung eine abfließende Kaufpreiszahlung in Höhe von rund 72 Mio. Euro, die sich aufgrund der zukünftigen Zahlen zum Closing-Stichtag (erwartet H1/27) aber noch leicht verändern kann.



Da der Vorstand ab dem ersten vollen Konsolidierungsjahr (voraussichtlich 2027) eine mittlere einstellige EBIT-Marge (wir prognostizieren konservativ 5,0%, entsprechend 10 Mio. EUR EBIT) für das akquirierte Geschäft erwartet, zahlt CEWE ein äußerst attraktives EV/EBIT-Multiple von lediglich 8,8x (bzw. 7,3x bei einer 6%-Marge). Nach Realisierung von operativen Synergien im Einkauf, der Logistik und der technologischen Verzahnung dürfte das effektive Multiple im einstelligen Bereich nochmals deutlich darunter liegen.



Strategische Highlights im Überblick: Sofortiger globaler Markteintritt: CEWE besetzt auf einen Schlag die Kernmärkte USA, Kanada, Mexiko und Australien. Ein organischer Aufbau in diesen Regionen wäre ungleich langwieriger und kostenintensiver gewesen.

Ikonische Markenlizenz: Über eine Lizenzvereinbarung sichert sich CEWE die Nutzungsrechte an der global etablierten Marke KODAK MOMENTS, der Benchmark am Point of Sale (POS) im angelsächsischen Raum.

Skalierung des Netzwerks: Das physische POS-Netzwerk wächst drastisch um ca. 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Ladengeschäften.

Erhöhte Wertschöpfungstiefe: Mit der Übernahme des US-Produktionsstandorts in Windsor (Colorado) für Verbrauchsmaterialien erhöht CEWE seine operative Resilienz und sichert sich direkte Steuerungsmöglichkeiten in der Lieferkette. Finanzielle Implikationen: Für 2026 bleibt die operative Unternehmensplanung unberührt. Obwohl die Transaktionskosten im niedrigen bis mittleren einstelligen Mio.- Euro-Bereich liegen sollen, hat der Vorstand die Guidance für 2026 bestätigt. Ab 2027 führt die Vollkonsolidierung zu einem Umsatzsprung von über 20% und einem EBIT-Ergebnisbeitrag von ca. 10 Mio. EUR, so dass wir unsere Ergegbnisprognosen für 2026 und für die Jahre ab 2027ff anpassen. Das Jahr 2027 enthält nunmehr den Wegfall der KOD-Erlöse sowie die erwarteten Beiträge der Kodak Moments-Übernahme.



Fazit: CEWE nutzt seine finanzielle Stärke für eine hochgradig wertsteigernde Transaktion zu einem exzellenten EBIT-Multiple. Durch den Zukauf baut die Gruppe ihr margenstarkes Kerngeschäft international signifikant aus und etabliert sich als globaler Fotofinisher im margenstarken Sofortfotogeschäft am Point of Sale (POS). Damit wird der Erlös aus dem KOD-Verkauf aus unserer Sicht in idealer Weise zum Ausbau der globalen Präsenz genutzt. Wir bekräftigen das Kaufen-Votum und erhöhen das Kursziel auf 147,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News