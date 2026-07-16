AXA steht bei vielen Dividendenjägern hoch im Kurs. Der französische Versicherungskonzern hat in den vergangenen Jahren eine starke Ausschüttungshistorie aufgebaut - und auch der Blick nach vorn fällt bei dem Allianz-Konkurrenten positiv aus. Anleger dürften sich auf konsequent weiter steigende Dividenden einstellen.Kurz und knapp• 2,40 Euro Dividende je Aktie für 2027 erwartet. Das entspricht einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent.• Bis 2030 werden Ausschüttungen von insgesamt 10,15 Euro je Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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