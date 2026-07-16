Die Anleger blicken am Donnerstag auf eine Mischung aus Unternehmensnachrichten, Übernahmespekulationen und Entwicklungen aus dem Profifußball. Während Lang & Schwarz um neues Vertrauen am Kapitalmarkt wirbt, sorgen bei PayPal Übernahmegerüchte für Bewegung und beim Borussia Dortmund stehen die Auswirkungen der Transferperiode im Fokus. Lang & Schwarz: Aktie startet Erholungsversuch Nach den kräftigen Kursverlusten der vergangenen Tage zeigt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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