Der Top-Market-Mover in den USA ist am heutigen Börsentag überraschend die Pharmafirma Abbott Laboratories. Mehr als zehn Prozent schießen die Papiere nach oben. Doch auf den zweiten Blick erklärt sich, warum der Kurs so stark ansteigt wie seit 24 Jahren nicht mehr.Kurz und knapp• Abbott übertrifft im zweiten Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich.• Das zuvor belastende Ernährungsgeschäft zeigt dank Preisanpassungen und neuer Produkte eine Verbesserung.• Die starke Kursreaktion und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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