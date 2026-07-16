© Foto: Tomohiko Kanai - Yomiuri ShimbunNach einem Kursverfall von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn wagt UBS die Kehrtwende bei Schaeffler. Was hinter dem Rating-Wechsel steckt und wie hoch das neue Kursziel ausfällt.Die Schweizer UBS stuft den deutschen Industrieriesen Schaeffler von "Sell" auf "Neutral" hoch und erhöht das Kursziel auf 8,10 Euro. Der Grund: Nach dem deutlichen Kursrückgang der vergangenen Monate erscheint die Bewertung des Autozulieferers den Analysten nun angemessener. Die Aktie war seit ihrem Januar-Hoch um etwa ein Drittel eingebrochen und notiert derzeit bei rund 8,40 Euro. Damit hat sich ein Großteil des Bewertungsaufschlags, den Investoren zuvor für langfristige Wachstumsfantasien bezahlt hatten, bereits …
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