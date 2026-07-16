© Foto: Moritz Menges - UnsplashMonatelang wollten Investoren von Abbott Laboratories nichts wissen, die Aktie fiel auf ein neues Mehrjahrestief. Jetzt meldet sie sich eindrucksvoll zurück. Abbott Laboratories: Erst Mehrjahrestief, jetzt Kursexplosion Auf dem Höhepunkt des Booms bei Speicherchip-Aktien vor einigen Wochen war die Kapitalnachfrage so groß, dass Investoren selbst die Anteile von Unternehmen mit jahrzehntelang erwiesener Erfolgsgeschichte aus ihren Portfolios schmissen. Dazu gehörten auch Qualitätsaktien wie die des Life-Science-Unternehmens und Dividendenwachstumswert Abbott Laboratories. Der kämpfte zuletzt zwar auch mit einer Wachstumsschwäche, doch Kursabschläge von über 40 Prozent waren für die Aktie mit …
Enthaltene Werte: US0028241000Den vollständigen Artikel lesen
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