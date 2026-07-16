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AUTODOC optimiert erfolgreich seine Kapitalstruktur



16.07.2026 / 20:39 CET/CEST

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AUTODOC optimiert erfolgreich seine Kapitalstruktur Der Online-Autoteilehändler sichert sich ein Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro - die erste institutionelle Kreditfinanzierung in der Unternehmensgeschichte AUTODOC sichert sich ein Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro und betritt damit erstmals die institutionellen Kreditmärkte

Term Loan B mit hoher Nachfrage zu EURIBOR +3,50 % platziert

Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für die langfristigen Wachstumsziele und Kapitalmarktpläne des Unternehmens dar Berlin, 16. Juli 2026 - Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, gibt heute die Platzierung seines Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro bekannt. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wurde die Autodoc Holding SE als neue Muttergesellschaft der Gruppe gegründet. 100 Prozent der Anteile an der Autodoc Holding SE werden von der AutoTech GmbH & Co. KG gehalten, der Investmentgesellschaft der drei AUTODOC-Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel. "Diese Transaktion ist ein entscheidender Moment für AUTODOC - einer, der unser Selbstverständnis und unsere Arbeitsweise schärft", sagt Dmitri Zadorojnii, CEO von AUTODOC. "Durch die Umsetzung dieser Finanzierungsstruktur haben wir uns eine öffentliche Finanzierung gesichert, die von einer Vielzahl institutioneller Investoren unterstützt wird, um den Weg zu neuen Kapiteln auf den Kapitalmärkten in der Zukunft weiter zu ebnen. Wir treten in dieses nächste Kapitel als schlankes, hoch fokussiertes und besser vorbereitetes Unternehmen ein - und wir tun dies mit einer Bilanz und einem Governance-Rahmen, die dies untermauern." AUTODOCs Debüt auf den institutionellen Kreditmärkten AUTODOC unternimmt einen entscheidenden Schritt in der Weiterentwicklung seiner Kapitalstruktur - zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte betritt das Unternehmen die institutionellen Kreditmärkte. Das Finanzierungspaket beläuft sich auf insgesamt 580 Millionen Euro und umfasst einen Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro sowie eine begleitende revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen Euro. Der Term Loan B hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist bei Fälligkeit rückzahlbar. Er wird mit einem Zinssatz von EURIBOR +3,50 % verzinst und wurde von Moody's mit "Ba3" und stabilem Ausblick sowie von S&P mit "B+" und positivem Ausblick bewertet. Die revolvierende Kreditfazilität (RCF) hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und wird mit EURIBOR +3,00 % verzinst. Sie soll als Liquiditätspuffer dienen. Es ist vorgesehen, dass die Autodoc Holding SE die Erlöse aus dem Term Loan B zur Finanzierung des Rückkaufs von Aktien der Autodoc SE verwendet, die von Unternehmen gehalten werden, die sich im Besitz von oder unter der Kontrolle von Apollo verwalteten Fonds befinden, sowie zur Begleichung der mit der Transaktion verbundenen Gebühren und Aufwendungen. "Die derzeitige, schuldenfreie Bilanz von AUTODOC bietet eine einzigartige Gelegenheit, dieses markterprobte Finanzierungsmodell einzuführen. Diese Transaktion fördert die langfristige finanzielle Flexibilität und beschleunigt die Rendite für die Aktionäre ohne jegliche Verwässerung des Eigenkapitals", sagt Lennart Schmidt, CFO von AUTODOC. "Außerdem verschafft sie uns eine Erfolgsbilanz bei institutionellen Investoren und stärkt unsere Optionen für einen möglichen Börsengang - der weiterhin auf unserer Agenda steht, wobei der Zeitpunkt von den Marktbedingungen abhängt." Eine gestraffte Unternehmensstruktur für das nächste Kapitel Während AUTODOC sich als institutionell strukturiertes Unternehmen weiterentwickelt, baut es sein Ökosystem für Automobiltechnologie kontinuierlich aus. Diese Bemühungen stehen voll und ganz im Einklang mit der langfristigen Vision von AUTODOC, Europas führendes Technologie-Ökosystem für den Automobil-Aftermarket zu werden - durch die Kombination fortschrittlicher KI-Fähigkeiten, datengestützter Entscheidungsfindung und eines verbesserten digitalen Erlebnisses für Kunden und professionelle Partner gleichermaßen. Über AUTODOC AUTODOC ist die führende digitale Pure-Play-Plattform für Kfz-Ersatzteile in Europa. Das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel gegründete Unternehmen hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der spannendsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Seit November 2022 firmiert das Unternehmen als Europäische Gesellschaft Autodoc SE. Der Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Sortiment von AUTODOC rund 7,8 Mio. Artikelnummern von etwa 2.700 Markenherstellern - darunter Teile für Pkw, Lkw und Motorräder, Reifen sowie ergänzende Produkte wie Werkzeuge, Zubehör, Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien - und wurde im Laufe der Zeit deutlich erweitert. Im Jahr 2025 erwirtschaftete AUTODOC Umsatzerlöse in Höhe von 1,8 Mrd. € (2024: 1,6 Mrd. €). AUTODOC betreibt Onlineshops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeitende an 13 Standorten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechien, Ukraine und das Vereinigte Königreich. Pressekontakt Stefanie Steiner Director Investor Relations Mobil: +49 151 5562 1476 Email: s.steiner@autodoc.eu www.autodoc.group Marco Dalan newskontor - Agentur für Kommunikation Tel: +49 211 86394933 Mobil: +49 171 7614905 Email: marco.dalan@newskontor .de



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