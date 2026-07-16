Am Donnerstag ging es mit dem NASDAQ 100 deutlich bergab, denn gerade Chipwerte kamen unter die Räder. Auch die beiden anderen Leitindizes verloren. Maßgebliche Bewegungen gab es bei Einzelaktien von Unternehmen, die Quartalszahlen vorlegten.Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte 0,2 Prozent niedriger bei 52,553.62 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,5 Prozent auf 7,533.87 Zähler nach unten. Der technologielastige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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