Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für eine Verlängerung des Tankrabatts aus. Das berichten die Sender RTL und ntv, die die Erhebung in Auftrag gegeben haben.
Demnach fänden 56 Prozent der Befragten eine Verlängerung der Steuersenkung auf Benzin und Diesel von knapp 17 Cent je Liter gut. 37 Prozent sind dagegen.
Die Mehrheit aller Befragten (60 Prozent) vermutet, dass die Preise für Benzin und Diesel auch künftig dauerhaft so hoch bleiben werden wie aktuell. 23 Prozent gehen sogar davon aus, dass die Preise noch weiter steigen werden. Kaum jemand (11 Prozent) rechnet mit deutlichen Preissenkungen bei Benzin und Diesel.
Für die Erhebung wurden am 13. und 14. Juli insgesamt 1.001 Menschen befragt.
Demnach fänden 56 Prozent der Befragten eine Verlängerung der Steuersenkung auf Benzin und Diesel von knapp 17 Cent je Liter gut. 37 Prozent sind dagegen.
Die Mehrheit aller Befragten (60 Prozent) vermutet, dass die Preise für Benzin und Diesel auch künftig dauerhaft so hoch bleiben werden wie aktuell. 23 Prozent gehen sogar davon aus, dass die Preise noch weiter steigen werden. Kaum jemand (11 Prozent) rechnet mit deutlichen Preissenkungen bei Benzin und Diesel.
Für die Erhebung wurden am 13. und 14. Juli insgesamt 1.001 Menschen befragt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur