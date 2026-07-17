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Nedaps Umsatz stieg um 13 %, die operative Marge stieg auf 12,1 %



17.07.2026 / 04:25 CET/CEST

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Alle Schlüsselmärkte trugen zum Umsatzwachstum bei GROENLO, Niederlande, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Wichtigste Punkte Der Umsatz stieg um 13 % auf 152,0 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 134,9 Mio. Euro). Der Umsatz in den Schlüsselmärkten stieg um 14 %.

Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 17 % (1. Halbjahr 2025: 11 %) und machte 42 % des Gesamtumsatzes aus (1. Halbjahr 2025: 40%).

Das Betriebsergebnis stieg auf 18,3 Millionen Euro (1. Halbjahr 2025: 13,8 Millionen Euro). Die operative Marge stieg auf 12,1 % (1. Halbjahr 2025: 10,3 %). Rob Schuurman, CEO: "Zur Jahresmitte liegen wir mit unserer "Step Up!"-Strategie weiterhin im Plan. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr in allen vier Schlüsselmärkten, wobei der Bereich Viehzucht einen großen Anteil an diesem Wachstum hatte. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen weiter an, was auf die zunehmende Nutzung unserer Digital-Twin-Technologie-Lösungen in den Kerngeschäftsprozessen unserer Kunden zurückzuführen ist; zudem trug deren steigender Anteil an unserer Umsatzzusammensetzung zur Verbesserung der zugrunde liegenden Rentabilität bei." Kennzahlen In Mio. EUR oder in Prozent H1 2026 H1 2025 Veränderung Umsatz 152.0 134.9 13 % Wiederkehrende Umsätze 63.3 54.2 17 % Wertschöpfung in % des Umsatzes 74,8 % 73,2 %

Betriebsergebnis 18.3 13.8 33 % Operative Marge1 12,1 % 10,3 %

Reingewinn 14.7 10.9 35 % Gewinn je Aktie (€ x 1) 2.22 1.65 35 %

30/6/2026 30/6/2025

Nettoverschuldungsgrad im Verhältnis zum EBITDA -0.2 0.6

Solvenz 59 % 55 %









1 Definiert als Betriebsergebnis, ausgedrückt als Prozentsatz des Umsatzes. Ausblick

Wir erwarten für das zweite Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2025, das durch die zunehmende Akzeptanz bei unseren Kunden in allen unseren Märkten gestützt wird. Wir konzentrieren uns weiterhin auf nachhaltiges langfristiges Wachstum und werden entsprechend investieren, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf der Technologieplattform von Nedap, der künstlichen Intelligenz und der Cybersicherheit liegt. Geopolitische Entwicklungen und Marktbedingungen können das Tempo des Umsatzwachstums im weiteren Verlauf des Jahres beeinflussen. Fortschritte bei unserer Strategie

Im Rahmen der Umsetzung von "Step Up!" konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Lösungen zu entwickeln und zu skalieren, die einen Mehrwert für unsere Kunden und die von ihnen bedienten Märkte schaffen. In unseren vier Schlüsselmärkten nahm die Akzeptanz der Digital-Twin-Technologie und von "As-a-Service"-Lösungen weiter zu. Diese Entwicklung trug zum Wachstum der wiederkehrenden Umsätze bei. Wir haben weiterhin in die Technologieplattform von Nedap investiert, die Cloud-Infrastruktur, Cybersicherheit und KI umfasst. Diese unterstützt sowohl private als auch öffentliche Cloud-Strategien und verschafft uns eine bessere Kontrolle über unsere Lösungen. Diese Investitionen tragen zur Weiterentwicklung und Skalierung unserer Lösungen bei. Außerdem ermöglichen sie es uns, die in einem Markt entwickelten Kompetenzen und Technologien breiter in unserem gesamten Portfolio einzusetzen. Ein Beispiel hierfür ist das ursprünglich für Ons im Gesundheitswesen entwickelte Designsystem, das nun auch in anderen Cloud-Lösungen von Nedap zum Einsatz kommt, darunter Pace im Sicherheitsbereich. Um die technologische Führungsposition von Nedap insgesamt zu stärken, haben wir einen Chief Technology Officer in das Nedap-Führungsteam berufen. Mitte 2027 werden wir einen Capital Markets Day veranstalten, auf dem wir das nächste Kapitel unserer Strategie vorstellen werden. Nähere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Wichtige Marktentwicklungen

Die Relevanz unserer Lösungen schlug sich weiterhin in einer zunehmenden Akzeptanz bei unseren Kunden in allen unseren Schlüsselmärkten nieder, was sich in mehreren neuen Verträgen im ersten Halbjahr widerspiegelte. Parallel dazu haben wir in die Kompetenzen investiert, die unser langfristiges Wachstum unterstützen: die Erweiterung der Funktionsmöglichkeiten unserer Lösungen und den Ausbau der Produktionskapazitäten. Im Gesundheitswesen haben neue Kundengewinne in den Bereichen Behindertenbetreuung, Jugendhilfe und Allgemeinmedizin unsere Position beim Übergang zur Netzwerkversorgung gestärkt. Diese Bereiche des Gesundheitswesens sind von strategischer Bedeutung für den Aufbau eines stärker vernetzten, offeneren und nachhaltigeren Gesundheitssystems, und die Einführung der Ons Suite verdeutlicht, wie gut unsere Lösungen zu den tatsächlichen Arbeitsabläufen der Fachkräfte in diesen Bereichen passen. Auch MediKIT und Luna trugen zum Umsatzwachstum im ersten Halbjahr bei. Im Bereich Viehzucht führte die steigende Nachfrage der Milchviehhalter nach datengestützten Einblicken in die Gesundheit und Leistung ihrer Herden zu einer verstärkten Nutzung der Kuhüberwachungsplattform und damit auch zu einer steigenden Nachfrage nach SmartTags, SmartSight und dem gesamten Produktportfolio. Um dieses Wachstum zu ermöglichen, haben wir in den Niederlanden eine neue, vollautomatische SmartTag-Produktionslinie in Betrieb genommen und damit die Produktionskapazität deutlich erhöht. Obwohl die Milchpreise unter dem Niveau von 2025 blieben, investierten die Milchbauern weiterhin in unsere Lösungen, was eine starke zugrunde liegende Nachfrage für unser gesamtes Portfolio belegt. Die Einführung von "As-a-Service"-Lösungen sowohl für SmartTags als auch für SmartSight trug zu einem weiteren Wachstum der wiederkehrenden Umsätze bei. Im Einzelhandel zeigten neue langfristige Kundenpartnerschaften die zunehmende Akzeptanz unserer "Inventory Engine", da Einzelhändler eine umfassendere End-to-End-Transparenz im Bestandsmanagement und datengesteuerte Abläufe anstrebten. Wir haben weiterhin in die "Inventory Engine" investiert und so die Warenbewegungen zwischen Filialen, Distributionszentren und Fabriken in eine einzige zuverlässige Übersicht integriert, die in die Kernprozesse unserer Kunden eingebettet ist. Mit den von der "Inventory Engine" generierten Erkenntnissen steigern Einzelhändler ihren Umsatz, senken Kosten und reduzieren Verluste - und bieten gleichzeitig nahtlose Omnichannel-Einkaufserlebnisse. Die Dynamik bei den Neugeschäften ist in ganz Nordamerika und der EMEA-Region weiterhin stark. Im Bereich Sicherheit spiegelten die anhaltenden Investitionen der Kunden in Lösungen für den mobilen Zugang und die Identifizierung über große Entfernungen die steigende Nachfrage nach einer sicheren und effizienten Zugangsverwaltung wider. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen mit der Ausweitung cloudbasierter Lösungen wie Pace und Mobile Access weiter an. Außerdem haben wir eine neue Niederlassung in Saudi-Arabien eröffnet, um unsere Präsenz in einem Markt zu stärken, in dem wir attraktive langfristige Wachstumschancen für unsere Sicherheitslösungen sehen. Die geopolitische Instabilität im Nahen Osten führte zu Verzögerungen bei der Markteinführung, was sich negativ auf die Ergebnisse im ersten Halbjahr auswirkte. Finanzlage im ersten Halbjahr 2026 Umsatz

Der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 belief sich auf 152,0 Millionen Euro und lag damit um 13 % über dem Wert des ersten Halbjahres 2025 (134,9 Millionen Euro). Der Umsatz in unseren Schlüsselmärkten stieg um 14 %. Alle Schlüsselmärkte verzeichneten ein Umsatzwachstum. Der Bereich Vieh verzeichnete im ersten Quartal ein besonders starkes Wachstum. Die wiederkehrenden Umsätze, d.h. die Umsätze aus Software-Abonnements (Lizenzen) und Dienstleistungen, stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 17 % auf 63,3 Millionen Euro (1. Halbjahr 2025: 54,2 Millionen Euro) und machten 42 % des Umsatzes aus (1. Halbjahr 2025: 40 %). Die Wertschöpfung stieg von 98,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 (73,2 % des Umsatzes) auf 113,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2026 (74,8 % des Umsatzes). Die Verbesserung war auf einen höheren Anteil wiederkehrender Umsätze und verbesserte Margen bei Produktlieferungen zurückzuführen. Betriebskosten

Die Gesamtbetriebskosten stiegen um 12 % - von 84,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 auf 95,4 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2026. Die Personalkosten (einschließlich Zeitarbeitskräfte und Leiharbeitskräfte) stiegen im ersten Halbjahr 2026 auf 69,0 Millionen Euro, gegenüber 61,9 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Darin enthalten ist eine einmalige Rückstellung in Höhe von 2,4 Millionen Euro für erwartete Verpflichtungen im Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen. Die Zahl unserer Vollzeitäquivalente (FTEs) stieg um 3 % von 1.020 im ersten Halbjahr 2025 auf 1.055 im ersten Halbjahr 2026. Die zugrunde liegenden Personalkosten pro Vollzeitäquivalent stiegen entsprechend den jährlichen Lohnerhöhungen gemäß dem Tarifvertrag. Zudem war ein Anstieg bei den Zeitarbeitskräften zu verzeichnen. Die sonstigen Betriebskosten stiegen von 16,6 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 auf 19,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2026. Die Entwicklungs- und IT-Kosten stiegen um 1,8 Millionen Euro, was in erster Linie auf Funktionen der Ons Suite, KI und Lizenzen zurückzuführen ist. Im Rahmen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen die Marketing- und Vertriebskosten um 1,5 Millionen Euro, was auf eine Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von 0,7 Millionen Euro sowie auf Investitionen in Direktmarketingmaßnahmen in Höhe von 0,8 Millionen Euro zurückzuführen ist. Die Wechselkursdifferenzen beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf einen Verlust von 0,1 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 0,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Die Abschreibungen stiegen von 5,1 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 auf 5,4 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2026. Die Abschreibungen stiegen auf 1,2 Millionen Euro (1. Halbjahr 2025: 0,7 Millionen Euro), was in erster Linie auf den Beginn der Abschreibungen auf RFID-Pro-Line-Lesegeräte im Einzelhandelsbereich zurückzuführen ist. Im ersten Halbjahr 2026 wurden keine Wertminderungen verbucht (erstes Halbjahr 2025: 0,6 Mio. €). Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 18,3 Millionen Euro, verglichen mit 13,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Die operative Marge, d.h. das operative Ergebnis als Prozentsatz des Umsatzes, belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 12,1 % (1. Halbjahr 2025: 10,3 %). Finanzierungskosten und Steuer

Die Nettofinanzierungskosten sanken im ersten Halbjahr 2026 auf 0,1 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 0,3 Mio. Euro), was auf eine geringere Abhängigkeit von Fremdkapital zurückzuführen ist. Die Steuerbelastung belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 3,5 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2025: 2,6 Millionen Euro). Der effektive Steuersatz blieb mit 19,1 % weitgehend unverändert (1. Halbjahr 2025: 19,5 %). Halbjahresgewinn

Der Nettogewinn für das erste Halbjahr 2026 belief sich auf 14,7 Millionen Euro, verglichen mit 10,9 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,65 EUR im ersten Halbjahr 2025 auf 2,22 EUR im ersten Halbjahr 2026. Die durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 6.623.005 (erstes Halbjahr 2025: 6.600.558). Dieser Anstieg ist auf die Übertragung von Aktien zurückzuführen, die das Unternehmen zur Deckung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen gehalten hat. Finanzlage

Die Bilanzsumme sank von 136,4 Millionen Euro zum 31. Dezember 2025 auf 135,9 Millionen Euro zum 30. Juni 2026. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen stiegen langsamer als der Umsatz. Die Lagerbestände gingen weiter zurück. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen von 41,7 Millionen Euro zum 31. Dezember 2025 auf 49,1 Millionen Euro zum 30. Juni 2026. Dies hängt mit zeitlichen Verschiebungen bei Steuerzahlungen, Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern und gestiegenen Verbindlichkeiten infolge höherer Umsätze zusammen. Die liquiden Mittel stiegen von 3,4 Millionen Euro zum 31. Dezember 2025 auf 3,9 Millionen Euro zum 30. Juni 2026. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA lag zum 30. Juni 2026 bei -0,2 (+0,6 zum 30. Juni 2025). Die Solvabilität lag zum 30. Juni 2026 bei 59 % (zum 30. Juni 2025 bei 55 %). Zum 30. Juni 2026 wurden keine Mittel aus den Kreditlinien in Anspruch genommen (15,7 Millionen Euro zum 30. Juni 2025). Die Nettoverschuldung liegt zum 30. Juni 2026 nun bei -3,9 Millionen Euro, verglichen mit 13,0 Millionen Euro zum 30. Juni 2025. Cashflow

Der operative Cashflow belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 30,2 Millionen Euro, gegenüber 22,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Dies war vor allem auf die Verbesserung des Betriebsergebnisses und des Betriebskapitals zurückzuführen. Informationen zu Nedap N.V.

Nedap ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Digital-Twin-Technologie und schlägt eine Brücke zwischen der physischen und der digitalen Welt in den Bereichen Gesundheitswesen, Tierhaltung, Einzelhandel und Sicherheit. Im Rahmen unserer Philosophie "Technology for Life" entwickeln wir nachhaltige, zukunftsorientierte Lösungen, die Menschen und Organisationen dabei unterstützen, in einer sich ständig wandelnden Welt erfolgreich zu sein. Nedap beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter und ist weltweit tätig. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und ist seit 1947 an der Euronext Amsterdam notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Groenlo, Niederlande. Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

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